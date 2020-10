Was steht tatsächlich in den Programmen von SPÖ, FPÖ, Grünen, ÖVP, Neos und Team H.C.?

von Teresa Wirth, Julia Wenzel und Eva Walisch.

Versprochen wird viel, aber was steht tatsächlich in den Wahlprogrammen der größten Parteien? Welche Gesundheitsmaßnahmen will die SPÖ abseits von Corona angehen? Was haben die Grünen für ein Wirtschaftsprogramm und wie will eigentlich das Team H.C. die Klimaproblematik lösen?