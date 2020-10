Virologin in der „ZiB2“: „Ich bin nirgends ohne meine Maske unterwegs“

Einen harten Lockdown mit Schulschließungen kann sich die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl nicht vorstellen. Das Maskentragen habe auch einen Vorteil, „der viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt.“

Der Ernst der Lage in der Corona-Pandemie lässt sich auch an den Gästen in der „ZiB 2“ ablesen: Sind sie im Studio, ist die Situation entspannt. Sind sie im Interview-Studio – also vor Ort, aber räumlich getrennt –, muss man sich schon ein wenig Sorgen macht. Sind sie zu Hause und werden per Videocall zugeschalten, leben sie entweder weit weg oder es ist Feuer am Dach. Derzeit befinden wir uns in Phase zwei: Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien, im Interview-Studio befragt, fand die Lage auf den Intensivstationen zwar „besorgniserregend“, riet aber nicht zu weiteren Beschränkungen.