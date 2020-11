Muslimbrüder-Razzia: Zwei Immobilienfirmen im Mittelpunkt

Ermittler stießen auf Immobilien im Wert von rund 25 Mio. Euro und froren 130 Konten ein. Auch ehemalige hochrangige Funktionäre der IGGÖ waren im Blick der Ermittler.

Nach den Razzien am Montag zeichnet sich nun ab, in welche Richtung die Ermittler gesucht haben. Ein besonders wichtiger Strang dabei sind zwei Immobilienfirmen mit Sitz in Wien, um die sich ein ganzes Firmengeflecht rankt. Im Zentrum steht ein ehemaliges Schuraratmitglied der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGIÖ), der mit seinem Bruder auch die Islamische Liga Kultur mitbegründet hatte. Die Liga, die als Ableger der Muslimbrüder gilt, war mit ihren Niederlassungen in Wien und Graz ebenso Ziel der Razzien, wie das Firmengeflecht rund um die beiden Brüder. Einer der beiden war außerdem Vorstand der Islamisch Religionspädagogischen Akademie (IRPA), in der Religionslehrer ausgebildet werden.