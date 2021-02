(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Sasha Iamkovyi in seinem Fenster Café

Sasha Iamkovyi ist mit seinem Fenster Café ein paar Meter weitergezogen – und eröffnet hier demnächst auch ein Geschäft, das sich nur dem kleinen Schwarzen widmet.

Der Valentinstag brachte den Rekord: Sonntags ist immer viel los vor dem Fenster Café, aber an jenem Sonntag ganz besonders. 180 Kaffees in der Stunde, rekapituliert Sasha Iamkovyi, hätten er und seine Mitarbeiter durchs Fenster gereicht, 1100 an diesem Tag.