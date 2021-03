(c) imago images/Bernd Elmenthaler (Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de)

Der Investor darf zwar ein Jahr lang kein Angebot legen, Interesse hat er dennoch.

Erst kündigt der Investor Aggregate Interesse an der CA Immo an. Doch dann lässt er die Frist für ein Angebot verstreichen. Hat er sein Interesse an dem Wiener Immobilienkonzern verloren? Wohl kaum.