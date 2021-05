Bitcoin erholt sich nach einem Horrortag

Nach dem die größte Kryptowährung einen Crash erlebt hat, lenkt Tesla-Chef Elon Musk ein und deutet an, dass Tesla seine Bitcoin behalten will. Die Turbulenzen ließen nach.

Es war ein Schwarzer Mittwoch, den Bitcoin und andere Krytowerte erlebt haben. Der Kurs der größten Kryptowährung rasselte in der Spitze um 25 Prozent in die Tiefe und fiel um mehr als 50 Prozent unter sein Rekordhoch. Hatte ein Bitcoin vor wenigen Wochen 64.000 Dollar gekostet, so stand die Kryptowährung am Mittwoch kurz davor, die Marke von 30.000 Dollar zu unterschreiten.