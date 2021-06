Herbert Kickl, ahnungslos und ohne Empfang am Berg

Als Norbert Hofer seinen Rücktritt verkündete, war Herbert Kickl am Berg – und im Funkloch. Über einen Aufstieg mit Überraschungen.

Herbert Kickl wird sich wohl immer daran erinnern, wo er an diesem Dienstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr war, als die FPÖ plötzlich keinen Parteichef mehr hatte: In einem Funkloch. Während Norbert Hofer via Twitter die Partei und die Republik über seinen Rücktritt informiert, spaziert Kickl gerade an der Rax entlang. Ahnungslos – und ohne Handy-Empfang. Es dauert eine Weile, bis die Nachricht den FPÖ-Klubchef erreicht. Irgendwo zwischen der Waxriegelhütte Richtung Gipfel und Griesleiten im Tal.