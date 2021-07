EU überholt USA bei Impfquote

Nach guten Impffortschritten über Monate droht auch Europa demnächst ein Bremseffekt durch Skeptiker.

Noch im März war der EU „Impfversagen“ wegen verschleppter Lieferungen mit Impfstoffen angelastet worden. Die USA, Israel und Großbritannien waren zu diesem Zeitpunkt die Vorreiter einer breiten Immunisierunggegen Covid-19. Doch langsam wendet sich das Blatt. Mit Wochenbeginn hat die EU die USA bei der Impfquote überholt. 55,67 Prozent der EU-Bürger haben zumindest eine Impfung erhalten, in den USA sind es 55,63 Prozent. Und diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Während die USA beim Impffortschritt kaum noch Erfolge erzielen, könnte sich in der EU die Entwicklung zumindest in den kommenden Wochen noch fortsetzen. „Nun wird klar, dass nicht das Tempo der Impfungen in den ersten Monaten von Bedeutung war, sondern die langfristige Strategie“, so Peter Liese, Arzt und Impfexperte im Europaparlament (CDU).