Ludwig als SPÖ-Bundesparteichef? „Das kann ich ausschließen“

Bürgermeister Michael Ludwig will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht beerben und verteidigt die verschärften Coronamaßnahmen in Wien.

Bürgermeister Ludwig im „Presse"-Interview über Neuwahlen im Bund, Probleme der Bundes-SPÖ und Corona-Impfungen für Kinder. Einen baldigen Lockdown für alle schließt er nicht mehr aus.

Die Presse: Wieso hat die SPÖ Angst vor dem Wähler?

Michael Ludwig: Hat sie nicht, brauchen wir auch nicht zu haben – wie die vergangene Wien-Wahl gezeigt hat, gibt es eine hohe Zustimmung zur SPÖ.



Zuletzt gab es von Hans Peter Doskozil die Forderung nach raschen Neuwahlen, die Bundes-SPÖ hat das brüsk abgelehnt. Was muss noch geschehen, dass die SPÖ als stärkste Oppositionskraft Neuwahlen im Bund verlangt?

Wir befinden uns in der vierten Welle einer Pandemie mit dramatischen Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Ein mehrmonatiger Wahlkampf in einer solchen Situation wäre nicht sinnvoll. Es müssten jetzt alle parteiübergreifend an einem Strang ziehen, um die Gesundheit der Österreicher zu schützen und den Wirtschaftsstandort zu sichern, also Arbeitsplätze.



Trauen Sie das der Bundesregierung zu, in der es täglich neue Konflikte gibt – beispielsweise zwischen Bundeskanzler und Gesundheitsminister?

Ich nehme keine Bewertung vor, weil es derzeit ohnehin große Unruhe in der Bevölkerung gibt. Es wären Maßnahmen sinnvoll, die effizient und für die Bevölkerung nachvollziehbar sind. Es ist nicht die Zeit, parteipolitisches Hickhack zu betreiben. Es ist zu wünschen, dass die Bundesregierung geschlossen mit einer einheitlichen Meinung nach außen tritt.



Wird ein allgemeiner Lockdown noch zu verhindern sein?