Kinderbuch-Tipp: Ins Leben hineinspazieren

(c) Tyrolia Verlag

Wunderbar beschwingte Verse von Elisabeth Steinkellner feiern die Neugier.

Allzu viel Belastendes sehen und hören wir derzeit, da tun die strahlenden Farben, mit denen Michael Rohrer die Reime von Elisabeth Steinkellner begleitet, besonders gut. Das Pappbilderbuch nimmt die kleinen Leser an der Hand und marschiert mit ihnen los. Vom Kinderzimmer über große Straßen zum Kindergarten und wieder zurück. Wunderbar beschwingt sind diese Verse, und sie feiern die Neugier:

„Vier Personen tragen Bart,

fünf was auf dem Kopf.

sechs sind jung und sieben alt,

einem fehlt ein Knopf.“

Zahlen und Farben, Formen und ein Magen, der wie ein Bär knurrt und ein Kind schon mal verstimmen kann: Das Büchlein zeigt die kindliche Lebenswelt in vielen Facetten. Steinkellner hat übrigens auch für ältere Kinder und Jugendliche wunderbare Bücher geschrieben: Esther und Salomon etwa, einen berührenden Versroman über das Erwachsenwerden. Oder „Papierklavier“, ein Tagebuchroman, in dem Text und Bild fein in einander verwoben sind. Jedenfalls empfehlenswert.

Elisabeth Steinkellner, Michael Rohrer: Guten Morgen, schöner Tag!

Alter: Ab einem Jahr, 22 Seiten, € 12,95 (Tyrolia Verlag, Innsbruck)