Warum die Ohrfeige von Will Smith ein Problem ist

Andrey Arnold, Filmkritiker der „Presse“, über den fragwürdigen gewaltsamen Auftritt von Will Smith in der Oscar-Nacht und was von der diesjährigen Verleihung sonst noch in Erinnerung bleiben wird. Zum Beispiel der Siegerfilm „Coda“.

Schnitt: Georg Gfrerer (audiofunnel)