Diesen sechs Aktien sagen Experten eine Kursverdoppelung voraus

Manche Aktie steht vor dem Höhenflug. Im Bild: Der Schweizer Jeremy Seewer beim MXGP-Motocross-Rennen in Großbritannien.

Nach der Korrektur zu Jahresbeginn haben die Börsen einiges wieder wettgemacht. Bei diesen sechs Aktien aber steht der Höhenflug erst noch bevor. Experten zufolge könnte er extrem ausfallen.

In einer Zeit, in der eine Großkrise von der anderen abgelöst zu werden scheint und Auswege kaum in Sicht sind, optimistisch zu sein, fällt nicht gerade leicht. Soeben noch der Dauerbrenner Corona, nun der Ukraine-Krieg, der Klimawandel ohnehin und die Staatsschuldenkrise mit hoher Inflation sowieso.

Wenig verwunderlich, dass es auch den Kapitalmarkt beutelt. Und doch ist zu sagen: Er könnte schlimmer aussehen. Die zweimonatige Korrektur zu Jahresbeginn ist jedenfalls im März in eine Erholung übergegangen. Gewiss, nicht alles wurde wettgemacht. Und manche Aktien hinken überhaupt hinterher.

Entsprechend sehen Analysten bei einer Reihe von Papieren nicht nur große Chancen, sondern Potenzial für eine Kursverdoppelung. Die „Presse“ hat sechs solche Aktien herausgefiltert.