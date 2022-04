Nach den Lockerungen folgt die Frage: Wie geht es weiter? Auf welche Szenarien bereitet sich die Bundesregierung vor?

Wien. Nach den am Donnerstag verkündeten Corona-Lockerungen (2-G-Regel fällt in Wien, Maskenpflicht nur noch an Orten des täglichen Bedarfs und in öffentlichen Verkehrsmitteln) stellt sich die Frage, wie es mit der Pandemiebekämpfung weitergeht – und was uns im Herbst erwartet.