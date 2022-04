Schwere Waffen: Wie weit kann der Westen gehen?

Ein russischer T-72-Panzer, der den Ukrainern in die Hände gefallen ist, in der Hauptstadt Kiew.

Am Anfang des Kriegs war die Lieferung von Artilleriesystemen und anderen schweren Waffen nahezu tabu. Jetzt liefern sie erste Staaten in die Ukraine. Die Frage ist aber, ob die Unterstützung ausreicht - und wie Russland reagiert.

Wien/Kiew. Am Mittwoch lärmte wieder Artilleriefeuer im Donbass, Berichten zufolge gab es heftigen Beschuss. Die weiten Ebenen der Ostukraine atmen blutige Geschichte. Die Geografie begünstigt den Kampf mit schweren Waffen. Und für die nächsten Wochen sagen Beobachter Panzergefechte im offenen Gelände voraus, wie sie sich in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zugetragen haben. Es ist die Stunde der Artillerie. Der Panzer. Der schweren Waffen. Es geht jetzt noch viel mehr als bisher um Reichweite und um nackte Feuerkraft.

Die Ukrainer wissen das. Seit Wochen flehen und bitten sie den Westen, die Militärhilfe aufzustocken. Als Dmytro Kuleba, der Außenminister, neulich bei der Nato zu Gast war, listete er augenzwinkernd drei Forderungen auf: „Waffen, Waffen, Waffen.“ Und der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, erklärte in einem Interview, er fühle sich wie Bill Murray im Hollywood-Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Alles wiederholt sich. Immer würden ihn Staatenlenker fragen, welche Waffen er brauche. Dabei habe er ihnen das schon gesagt. Selenskijs Wunschlisten variieren je nach Land. Aber Kiew will unter anderem: Panzer. Haubitzen. Gepanzerte Fahrzeuge. Mehrfachraketenwerfer. Luftabwehrsysteme. Kampfjets.

Der Westen tastete sich vor

Der Westen ist nicht tatenlos. Im Gegenteil. Einige Staaten sprangen über ihren Schatten – mehrfach. Erst diese Woche kündigten Amerikaner, Briten, Kanadier und Niederländer die Lieferung weiterer Artillerie an. Offen ist, ob das reicht, auch mengenmäßig; ob die Lieferung rechtzeitig an die Front gelangt – und wie Russland reagiert.

Erst neulich warnte Moskau die USA bei Waffenlieferungen vor „unvorhersehbaren Konsequenzen“. Schon davor spielte Wladimir Putin virtuos mit der Angst. Das erste Mal noch in jener schicksalshaften Nacht des 24. Februar, als der Krieg begann. Damals drohte er dem Westen mit einer in der Geschichte nie dagewesenen Vergeltung, falls dieser sich in der Ukraine einmischen sollte.

Das nukleare Säbelrasseln wiederholte er, als er die Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzen ließ. Einige Staaten schreckte schon davor die Aussicht ab, ihre Waffen könnten in russischen Händen landen. Viele gingen ja von einem raschen russischen Sieg aus. Aber sie unterschätzten die ukrainischen Abwehrkräfte. Immer mehr Staaten schickten leichte Defensivwaffen. Selbst Schweden legte seine Zurückhaltung ab und lieferte zum ersten Mal seit 1939 Waffen an eine Konfliktpartei. Panzerabwehrwaffen wurden zum Symbol des ukrainischen Widerstands. Sie halfen, den Angriff auf Kiew abzuwehren. Aber jetzt reichen sie nicht mehr.

Die große Kehrtwende

Der Westen überschritt bald die nächste rote Linie, die er noch Wochen zuvor aus Angst vor Russland gezogen hatte: Er öffnete sich für die Lieferung schwerer Waffen. Tschechien wagte dabei den Tabubruch und schickte neben Mehrfachraketenwerfern auch T-72-Kampfpanzer, einen der meist produzierten Panzer der Welt. Die Ukrainer können ihn fahren. Und auch reparieren. Sie kennen ihn. Er ist ein sowjetisches Fabrikat, genauso wie das S-300-Luftabwehrsystem. Die Slowakei hat ihres an die Ukraine abgegeben. Auch das eine Premiere. Im Gegenzug stellten die USA ihr Patriot-Luftabwehrsystem in der Slowakei auf. Solche Tauschhandel deuten sich öfter an.

Anderes läuft wohl unter dem Radar. Das liegt in der Natur der Sache. Oder es ist nur Gerücht. Hat auch Polen Dutzende sowjetische Panzer geliefert? Falls ja, behandelt es die Angelegenheit wie ein Staatsgeheimnis. Vielleicht auch, weil Warschau nicht die Wut Moskaus auf sich lenken will.

Aber keiner leistet mehr Militärhilfe als die USA. In diesen Tagen schnüren sie ein 800 Millionen Dollar schweres Paket – wie auch schon in der Vorwoche. Damals enthalten: Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, „Kamikaze-Drohnen“. Und 18 Feldhaubitzen. So weit gingen die USA davor nicht. Die Artilleriegeschütze mit 40 Kilometern Reichweite sollen schon „sehr bald“ verlegt werden, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums diese Woche.

Das Dilemma: Die Ukrainer kennen die Systeme nicht. Sie müssen umgeschult werden. Zudem verwendet die Nato Munition des Kalibers 155 Millimeter, die Ukrainer 152 Millimeter. Aber schon in den nächsten Tagen soll eine „kleine Zahl“ ukrainischer Soldaten außerhalb der Ukraine ausgebildet werden. Sie sollen das Wissen Zuhause weitergeben. Das Training würde nicht lange dauern, hieß es in Washington.

Zuletzt tobte eine Debatte, ob es Sinn hat, der Ukraine komplexere westliche Waffensysteme zu schicken: Weil sie sich nicht sofort nutzen lassen. Weil sie die Ukraine auch nicht warten und reparieren kann.

Aber viele widersprechen. Selbst wenn die Umstellung lange dauert: Der Krieg könne sich gleichfalls über Monate oder Jahre hinziehen. Und irgendwann würden sich die Arsenale mit sowjetischen Waffen leeren.

Diese Woche sah es kurz so aus, als würde der Westen die nächste Linie überschreiten. Die USA erklärten, ein erster nicht näher genannter Staat habe Kampfjets an die Ukraine geliefert. Aber Kiew dementierte. Es gibt also noch Eskalationspotenzial.