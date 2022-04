Deutschland wagt die Panzerlieferung

Flakpanzer Gepard im scharfen Schuss in Norddeutschland, Archivbild von 2003.

Nach langem Zuwarten gibt die Berliner Regierung nun zumindest Gepard-Flugabwehrpanzer frei und will Ukrainer dafür auf deutschem Boden ausbilden.

Jetzt also doch: In den kommenden Wochen soll eine „mittlere“ zweistellige Zahl deutscher Flugabwehrkanonenpanzer – kurz Flak-Panzer – in die Ukraine rollen, um dort gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt zu werden. Sie sind nicht nur deutschen Bautyps und von Deutschen produziert, sondern werden auch direkt aus Deutschland angeliefert.

Damit vollzieht die Regierung aus SPD, Grünen und FDP in nur kurzer Zeit eine erneute Wende. Vor Kriegsbeginn wollte sie aus Rücksicht auf dunkle Kapitel der deutschen Geschichte gar keine tödlichen Waffen für den Abwehrkampf der Ukrainer bereitstellen. Im Schock des russischen Angriffskrieges entschied sie sich innerhalb von drei Tagen um.