Renate Anderl will länger AK-Chefin bleiben

Anderl ist seit Ende April 2018 die Präsidentin der Kammer. Die nächste Wahl in der Arbeiterkammer steht 2024 an.

War es ein PR-Spin? Oder ein nicht ganz gelungener Witz? Oder ein Wink in Richtung der erneuten großen Ministerrochade in der Regierung? Politische Beobachter in Österreich wissen, dass die Ankündigung, „eine persönliche Erklärung“ abgeben zu wollen, ein Code für „Rücktritt“ ist. Am Dienstagnachmittag teilte die Arbeiterkammer mit, dass ihre Präsidentin Renate Anderl am Mittwochvormittag eine persönliche Erklärung abgeben werde. Sogleich brachen Spekulationen aus (an denen sich die „Presse“ übrigens nicht beteiligte), ob Anderl vor dem Rücktritt stehe.

Die mediale Aufmerksamkeit war ihr jedenfalls gewiss. „Ich möchte klarstellen, dass mein heutiges Statement absolut nichts mit den Rücktritten der vergangenen Tage zu tun hat. Das ist ein Zufall“, sagte Anderl dann am Mittwochvormittag bei der Pressekonferenz. „Ein Rücktritt war kein Thema.“ Ab Jänner 2024 finden in allen Bundesländern Arbeiterkammerwahlen statt. Und sie habe sich nach vielen Diskussionen mit der Familie und in der Arbeiterkammer entschlossen, „dass ich heute sagen möchte, dass ich 2024 wieder für die FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, Anm.) in Wien antreten werde.“

Im Anschluss an die Pressekonferenz war die Vollversammlung der Arbeiterkammer anberaumt. Die Ankündigung ist also auch als klares AK-internes Signal zu werten.

Österreich stehe vor massiven Belastungen aufgrund der Teuerung und noch dazu gebe es einen Krieg vor der Haustür. Sie wolle mitgestalten wenn es darum gehe, steigende Armut, Ungerechtigkeiten im Bildungssystem, unhaltbare Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege zu bekämpfen. Zudem gebe es aufgrund der ständigen Wechsel der Ministerinnen und Minister keine Stabilität in der Regierung.

Anderl kommt aus der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie und ist seit 2018 Präsidentin der Arbeiterkammer. Sie folgte in dieser Funktion Rudolf Kaske nach. Von 2014 bis 2018 war Anderl geschäftsführende Bundesvorsitzende und Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

À propos ÖGB: Anderls Ankündigung, auch nach 2024 weiter an der AK-Spitze bleiben zu wollen, hat möglicherweise auch dort personalpolitische Implikationen - und zwar ganz oben: Wolfgang Katzian, der amtierende ÖGB-Präsident, wurde 2018 in einem Personalpaket als ÖGB-Boss mit Renate Anderl als AK-Präsidentin beschlossen. Die beiden wurden auch intern als eine Kombipackung gehandelt.

Darf also der Schluss gezogen werden, dass auch Katzian länger ÖGB-Boss bleiben will - und der Generationenwechsel in der Gewerkschaft noch etwas hinausgeschoben wird? „Die beiden treffen ihre Entscheidungen autonom“, lässt Katzians Sprecherin die „Presse“ wissen. Im Juni 2023 findet der ÖGB-Bundeskongress statt, da müsste der Nachfolger oder die Nachfolgerin gekürt oder Katzian erneut gewählt werden. Spekulationen erteilt man in seinem Büro eine Absage: Er habe noch nicht entschieden, ob er erneut antreten wolle.

(red.)