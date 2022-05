Pandemie: Was passiert im Herbst?

Im Moment ist die Pandemie für viele gefühlt vorbei. Doch das wird nicht so bleiben. Im Herbst holt sie uns so gut wie sicher wieder ein. Was wird uns dann erwarten? Sollten wir den Sommer jetzt noch besonders unbeschwert genießen? Welche neuen Varianten sind schon am Horizont zu sehen? Und was wurde eigentlich aus der vierten Impfung? Darüber spricht "Presse"-Covid-Experte Köksal Baltaci mit Eva Winroither.

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

