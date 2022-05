Virologe Florian Krammer, Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, spricht über die Sinnhaftigkeit eine Impfpflicht, mögliche neue Varianten im Herbst und über die Faktoren, die die Evolution des Coronavirus antreiben.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erneut zu hohen Infektionswellen mit vielen Todesopfern kommt. Die Pandemie pendelt sich ein, Sars-CoV-2 wird zu einem saisonalen Virus“, sagt Virologe Florian Krammer, Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York und Leiter einer der Arbeitsgruppen eines neuen Expertennetzwerks, um schnell einschätzen zu können, wie gefährlich neu entstehende Varianten. „Die Frage, die sich nun stellt: Wird es ein saisonales Virus wie Influenza mit immer noch vielen schweren und manchmal tödlichen Verläufen, oder wird es eines wie die schon vorhandenen vier humanen Coronaviren, die eher milde Erkrankungen verursachen?“

Wer sich im Herbst ein viertes Mal gegen Sars-CoV-2 impfen lassen will, werde das höchstwahrscheinlich schon mit den an Omikron angepassten Impftstoffen machen – „in der Hoffnung, dass sich auch der Schutz vor Ansteckungen verbessert, und nicht nur vor schweren Verläufen.“ Allerdings sei alles andere als sicher, dass sich die im Herbst und Winter dominierende Variante aus Omikron entwickeln werde, das die Entstehung von Varianten momentan „sternförmig" erfolge. Florian Krammer im Interview.

Die Presse: In unserem letzten Interview Mitte Dezember 2021 haben Sie die geplante allgemeine Impfpflicht in Österreich vehement verteidigt. Tun Sie das immer noch?