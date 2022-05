Bund und Länder einigen sich auf eine neue 15-a-Vereinbarung. Damit kommt die „Kindergartenmilliarde“.

Verhandelt wurde fast bis in die letzten Stunden. Am Freitagmittag war es dann so weit: Landeshauptleute und Regierung präsentierten in Bregenz ihre Einigung auf eine „Kindergartenmilliarde“. „Es war nicht leicht - aber wir sind zu einem Durchbruch gekommen“, verkündete der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Markus Wallner (ÖVP). Neben ihm haben bei der Pressekonferenz im Ländle die beiden Minister Susanne Raab (Familien) und Martin Polaschek (Bildung) sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Aufstellung genommen.

Von allen gab es Lob für die erzielte Einigung. Konkret geht es um eine 15-a-Vereinbarung zwischen Bund und Länder. Die derzeit gültige Regelung läuft bereits Ende August aus. Nun wurde ein neuer Pakt für die nächsten fünf Jahre unterzeichnet. Als „guter Tag für die Familien“ und als „Meilenstein für die Familien- und Frauenpolitik“ wurde das gefeiert. Denn mit dem Geld soll das Krippen- und Kindergarten-Angebot ausgebaut und verbessert werden.

Konkret stellt der Bund den Ländern pro Jahr 200 Millionen Euro zur Abholung zur Verfügung. Fünf Jahre lang. Insgesamt handelt es sich also um eine Milliarde Euro. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Zuletzt gab es jährlich 142,5 Millionen Euro. Die Länder müssen das kofinanzieren. Das Gesamtvolumen beläuft sich also auf 1,3 Milliarden Euro.

Mit dem Geld soll unter anderem der Ausbau der Kinderbetreuung sichergestellt werden. Insbesondere die Betreuungsquote der unter Dreijährigen soll angehoben werden. Das Barcelona-Ziel von einer Betreuungsquote von 33 Prozent wird in dieser Altersgruppe noch nicht erreicht. Ziel ist nicht nur ein Ausbau der Plätze, sondern auch eine Verbesserung des Angebotes. Die Öffnungszeiten sollen verlängert und die Schließtage gekürzt werden.

Für den Ausbau „geeigneter Plätze“ können die Länder 51 Prozent des Geldes verwenden. Weitere 19 Prozent der Mittel können für die Sprachförderung im Kindergarten abgeholt werden. Geknüpft sind die Mittel an konkrete, in der Vereinbarung fixierte Kriterien. Werden die nicht erfüllt, muss das Geld rückerstattet werden. Die restlichen 30 Prozent stehen den Ländern zur flexiblen Verwendung zur Verfügung.

In der auslaufenden 15-a-Vereinbarung war auch ein Kopftuchverbot im Kindergarten verankert. Das wurde nun nach langer Diskussion gestrichen. Es wäre rechtswidrig. Zu diesem Schluss kam auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes. Die Familienministerin ist nicht allzu glücklich darüber. "Ich halte es für grundsätzlich falsch, wenn Vier- und Fünfjährige ein Kopftuch tragen. Aber wir leben in einem Rechtsstaat", so Raab.

Kindergartenmilliarde „zynisch"

In der Opposition kommt die „Kindergartenmilliarde“ nicht allzu gut an. Sie sei „maßlos enttäuscht“, sagte SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler. Der Versuch, die „kosmetische Budgeterhöhung" als Kindergartenmilliarde zu verkaufen, sei „zynisch". Es handle sich um eine „schäbige Mogelpackung“. Denn es gebe keine echte Bildungsmilliarde, sondern nur „einen Tropfen auf den heißen Stein“. De facto steigen die Zuschüsse des Bundes gegenüber dem Ist-Stand tatsächlich um nur 57,5 Millionen Euro.

Ganz ähnlich sehen das auch die Neos. Die geplanten 200 Millionen Euro pro Jahr würden nur ein Plus von 60 Millionen Euro gegenüber der derzeit geltenden Regelung darstellen, meinte Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. "Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist aber, ob es ausreichend ist - aus unserer Sicht ist es das nicht. Eine Milliarde Euro pro Jahr wäre eine Ansage gewesen."

Weiterhin keine einheitlichen Standards

Der eigene Koalitionspartner scheint mit dem Ergebnis nicht hundertprozentig zufrieden. Die Erhöhung des Zuschusses bezeichnet die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann als „einen schönen, großen Schritt“. Das Angebot könnte dadurch ausgebaut und die Qualität verbessert werden. Insbesondere die Zuschüsse für die Verbesserung des Personalschlüssels würden „das Leben spürbar verbessern“.

Ursprünglich wollten die Grünen aber auch für eine Vereinheitlichung der Mindeststandards in den Kinderbetreuungseinrichtungen sorgen. Derzeit unterscheiden sich Öffnungszeiten, Personalschlüssel und Bezahlung der Kindergartenpädagoginnen stark zwischen den einzelnen Bundesländern. Eine derartige Vereinheitlichung war offenbar nicht durchzubringen. „Ich muss offen sagen: Das ist nicht einseitig durchzubringen“, sagte Hamann. Der Weg sei hier allerdings noch nicht vorbei. Man werde sich weiter für eine Vereinheitlichung der Standards einsetzen.