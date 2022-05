Formel 1: Leclerc startet in Monaco aus Pole Position

Weltmeister Max Verstappen musste sich im Qualifying mit Rang vier begnügen.

Lokalmatador Charles Leclerc hat sich die Formel-1-Pole-Position beim Großen Preis von Monaco gesichert. Im dritten Durchgang des Qualifyings am Samstag markierte der Monegasse in 1:11,376 Minuten die schnellste Runde. Auf die weiteren Plätze kamen dahinter sein Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz sowie Sergio Perez und Max Verstappen im Red Bull. Für Leclerc war es die 14. Pole Position in seiner Karriere - er hat damit nun genau so viele wie der Niederländer Verstappen.

In der WM-Wertung liegt Titelverteidiger Verstappen nur sechs Punkte vor Leclerc in Führung. Der Ferrari-Pilot war bisher der bessere der beiden im Qualifying, konnte er doch schon vier Mal von der Pole Position loslegen, Verstappen dagegen nur ein Mal. Auf dem engen Stadtkurs in Monaco ist die Pole ein großer Vorteil, denn Überholmöglichkeiten gibt es auf der kürzesten Rennstrecke im aktuellen Formel 1-Kalender praktisch keine.

Leclerc holte sich die Pole Position in seiner Heimat zum zweiten Mal in Folge. Im Vorjahr hatte er den Platz ganz vorne in der Startaufstellung aber nicht nutzen können. Ein Getriebeschaden, herrührend von einem Unfall tags zuvor im Qualifying, zwang ihn schon vor Beginn des Rennens zur Aufgabe. Start des Rennens ist am Sonntag, 15.00 Uhr (live ORF 1 und Sky).

(APA)