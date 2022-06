Bürgermeister Ludwig bei Erdoğan

Am 10. Juni will der türkische Präsident Wiens Stadtchef empfangen.

Wien. Zwischen der Türkei und Österreich sind politische Flitterwochen im Gange. Bevor der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, am Rande des Nato-Gipfels in Madrid mit VP-Kanzler Karl Nehammer zusammenkommt, wird er am 10. Juni einen anderen hochrangigen Gast aus Wien empfangen: SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Das bestätigte der türkische Botschafter der „Presse“. Sein Außenministerium habe ihn darüber informiert, teilte Ozan Ceyhun mit.

Der Kontakt lief offenbar über die Regierungspartei AKP. Im Rathaus wollte man die Reise nicht bestätigen. Es sei kein Flug gebucht, hieß es auf Anfrage der „Presse“. Ein Sprecher Ludwigs erläuterte lediglich, dass ein Treffen mit der Präsidentin des türkischen Städtebunds im Gespräch sei.



[SJW1W]

(cu)