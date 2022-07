Deckel drauf und gut? Wer soll den Strompreisdeckel bezahlen?

Gabriel Felbermayr vom Wifo schlägt ein Modell des Strompreisdeckels vor. Wir schauen uns an, wie so ein Deckel genau aussehen könnte. Welche Entlastung das für die vier Millionen Haushalte in Österreich bringt? Und wie kann es sein, dass es Strom bis zu einer gewissen Grenze plötzlich sogar gratis gibt? Die Antworten gibt Aloysius Widmann aus dem Wirtschaftsressort.

Gast: Aloysius Widmann

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: Ö1/ORF