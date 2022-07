Pelosi plant Reise nach Taiwan, China droht mit Konsequenzen

Peking will "entschiedene Maßnahmen zum Schutz der eigenen Hoheitsrechte" ergreifen, sollte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses im August wie geplant nach Taipeh fliegen.

China droht den USA mit Konsequenzen wegen einer geplanten Taiwan-Reise der Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die Visite würde die Souveränität und territoriale Einheit Chinas ernsthaft gefährden, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijian, am Dienstag. China werde auf den Besuch reagieren und entschiedene Maßnahmen zum Schutz der eigenen Hoheitsrechte ergreifen.

Zuvor hatte die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, das Mitglied der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden wolle im August nach Taipeh, Taiwans Hauptstadt, fliegen.

Die Regierung in Peking beansprucht die demokratisch regierte Insel für sich und will sie unter chinesische Kontrolle bringen. Die USA haben unter Präsident Biden Taiwan wiederholt eine "felsenfeste" Unterstützung zugesichert. China hat in der Vergangenheit mehrfach mit Manövern nahe der Insel seinen Anspruch unterstrichen. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland waren im Westen Sorgen aufgekommen, China könnte mit Taiwan ähnlich verfahren.

(APA/Reuters)