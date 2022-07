Harter Zweikampf um die Johnson-Nachfolge

Großbritannien wird künftig von Liz Truss oder Rishi Sunak regiert werden. Die beiden Politiker setzten sich am Mittwoch in der Parlamentsfraktion durch. Nun liegt der Ball bei den Tory-Mitgliedern. Die Entscheidung fällt im September.

Der eine hat als Investmentbanker ein Vermögen gemacht, die andere strebt ihrem großen Vorbild Margaret Thatcher nach: Die beiden Kandidaten für die Nachfolge von Bors Johnson stehen fest. Johnson-Nachfolge"}'>Rishi Sunak und Liz Truss im Porträt.

Rishi Sunak: Der geschliffene Establishment-Tory

In den vergangenen Wochen kursierte in den sozialen Medien ein Video, das für viel Belustigung sorgte - besonders bei Rishi Sunaks Gegnern. Es ist ein Ausschnitt aus einer zwanzig Jahre alten BBC-Dokumentation über die Mittelklasse, in der auch Sunak auftaucht, damals 21 Jahre alt und Student in Oxford. „Ich habe Freunde, die Aristokraten sind, ich habe Freunde aus der Oberschicht, ich habe Freunde aus der Arbeiterklasse“, sagt Sunak, dann kneift er ein Auge zu und korrigiert sich schnell: „Naja, nicht aus der Arbeiterklasse.“ Er sei Teil der „gesellschaftlichen Elite“, meint er.