Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Fleckerlteppich gegen die Energiekrise: Die Preise von Gas, Öl und Strom dürften, vor allem im Herbst und Winter, noch weiter steigen. Um gegenzusteuern, versuchen die Landeshauptleute unterschiedliche Strategien. Das Ergebnis: eine bunte Palette an Hilfspaketen. Wie sie aussieht, erfahren Sie hier. [premium]

Überdurchschnittliche Hitze bleibt: Mit 37,7 Grad in Seibersdorf in Niederösterreich hat es am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres in Österreich gegeben. Über das Wochenende bleibt es überdurchschnittlich heiß. Erst am Dienstag liegen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes wieder unter 30 Grad, prognostiziert die Zamg.

Selenskij hofft auf Durchbruch: Der ukrainische Präsident hofft auf einen Erfolg bei den Getreideverhandlungen am heutigen Freitag in Istanbul. „Wir erwarten Nachrichten bezüglich der Entsperrung unserer Häfen", sagt Wolodymyr Selenskij in einer Videoansprache. Über die Wendungen im Ukraine-Krieg informiert der Livebericht.

ÖFB-Elf unterliegt Deutschland: Für Österreichs National-Fußballerinnen ist die EM in England nach dem Viertelfinale vorbei. Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann verliert in Brentford gegen Rekord-Europameister Deutschland mit 0:2 und muss die Koffer packen. Senta Wintner analysiert das Spiel in der Morgenglosse.

Italien wählt am 25. September: Nach dem Rücktritt von Premier Mario Draghi hat der italienische Präsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst. Die Folge: Neuwahlen. Und eine Krise, die zur Unzeit kommt, wie Virginia Kirst schreibt. Mehr dazu. [premium]

Drohen Trump Konsequenzen? Der U-Ausschuss, der den Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 analysiert, fordert schwere Konsequenzen für den damaligen Präsidenten. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Donald Trump eine koordinierte Anstrengung beaufsichtigt und geleitet habe, um das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, resümiert der Vorsitzende Bennie Thompson vor der Sommerpause. Mehr dazu.

Die Mär von der Demografielücke: Die Finanzierung des Sozialstaats leidet nicht mehr an der Überalterung, sondern an fehlenden Beitragszahlern wegen ungeregelter Migration und zu geringer Altersbeschäftigung, schreibt Josef Urschitz in seiner Bilanz. [premium]

So geht ein Streich in die Hose: Man nehme eine Zirkusdiva und füge Sektgeister hinzu – was abenteuerlich klingt, hat sich wahrlich zugetragen. Und zwar heute vor 100 Jahren. Mehr dazu. [premium]