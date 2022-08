Fünf Hitzewellen: Ein Sommer der Superlative endet

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Der Zicksee im nördlichen Burgenland trocknete komplett aus. • APA/AFP/ALEX HALADA

Zu heiß, zu trocken, zu wenige Blitze – der Sommer 2022 wird als einer der Rekorde in die Geschichte eingehen. Ein Meteorologe und sechs Betroffene im „Presse"-Gespräch über die Hintergründe sowie die Auswirkungen auf Gesundheit, Ressourcen und Wirtschaft.

Wem auch immer er eingefallen ist, der in sozialen Netzwerken verbreitete Satz „Denken Sie dran, dass dieser Sommer der vielleicht kühlste ist, den Sie auf absehbare Zeit erleben werden“ eignet sich perfekt, um den zu Ende gehenden Hitzesommer der Superlative und die derzeitige Klimasituation zu beschreiben.

Denn obwohl der Sommer viel zu heiß und viel zu trocken war, ist aufgrund des Klimawandels davon auszugehen, dass die künftigen ähnlich heiß oder noch heißer ausfallen werden – die Entwicklung der vergangenen Jahre lässt keinen anderen Schluss zu. Somit ist dieser Hochsommer, der am Donnerstag, Freitag und Samstag mit Regen, Gewittern und kräftiger Abkühlung in den Spätsommer übergegangen ist, ein Vorgeschmack auf das, was noch auf Österreich und Europa zukommt.