Der Wien Energie fehlen die Milliarden: Was ist da los?

Sechs Milliarden Euro Kredit fordert die Stadt Wien vom Bund, um für die Wien Energie Verpflichtungen an der Strombörse zu erfüllen. Was ist da passiert? Wieso braucht der Energieversorger plötzlich so viel Geld? Und was heißt das für die rund zwei Millionen Kunden? Jakob Zirm aus dem Wirtschaftsressort der "Presse" klärt mit David Freudenthaler die wichtigsten Fragen.

Gast: Jakob Zirm

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Mehr zum Thema:

