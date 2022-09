Österreich reicht "Corsage" für den Auslandsoscar ein

Marie Kreutzes Film über die alternde Kaiserin Elisabeth wurde von einer Jury ausgewählt. Ob "Corsage“ Chancen auf einen Oscar hat, zeigt sich spätestens im Jänner.

Der Film "Corsage" von Regisseurin Marie Kreutzer geht als österreichischer Kandidat ins Rennen um den Auslandsoscar. Das gab der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich am Dienstag bekannt. Vicky Krieps spielt darin Kaiserin Elisabeth, die im Jahr 1877 soeben ihren 40. Geburtstag begeht und sich nach wie vor strikt an Trainings- und Diätpläne hält, um dem Bild der ewig jungen und schönen Monarchin zu entsprechen. Der Film und wurde bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. „Corsage“ wurde von einer unabhängigen, aus Vertreterinnen und Vertretern Filmwirtschaft und der Filmschaffenden bestellten Jury nun als Oscar-Kandidat ausgewählt.

"Marie Kreutzer zeigt eine Elisabeth im Kino, die Ecken und Kanten hat. Die österreichische Kaiserin ist hier eine moderne Frau, die von Vicky Krieps beeindruckend interpretiert wird", heißt es in der Jurybegründung. "Corsage" sei eine "zeitlose, allgegenwärtige Verhandlung des Versuchs einer Frau, aus den ihr auferlegten gesellschaftlichen Fesseln auszubrechen". Die 95. Verleihung der Oscars soll am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden, die Nominierungen werden am 24. Jänner bekannt gegeben.

Für "Corsage" wäre es nicht die erste große Würde: So wurde die luxemburgische Schauspielerin Krieps in Cannes mit dem Darstellerpreis der Sektion "Un Certain Regard" bedacht.

"Corsage" ist auch in der Vorauswahl für den Europäischen Filmpreis.

