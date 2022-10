Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen, eine Stichwahl wird es nicht geben. Alexander Van der Bellen wird nochmal sechs Jahre Bundespräsident sein. „Presse"-Chefredakteur über das Wahlergebnis nach der ersten Hochrechnung und was sie für unser Land und die einzelnen Kandidaten bedeutet.

Gast: Rainer Nowak

Host: Anna Wallner

Schnitt: Georg Gfrerer/Audio Funnel

"Die Presse" tickert am Sonntag ab 15 Uhr auf DiePresse.com. Ab 17 Uhr kommen die ersten Hochrechnungen, ab 22 Uhr erwarten wir die Wählerstromanalysen. Alle Analysen und Kommentare lesen Sie dann gebündelt am Montag in der gedruckten Zeitung.