Der deutsche Virologe und Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung, Hendrik Streeck, spricht über das Ende der Pandemie, die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, die Legitimation von Großveranstaltungen und die Notwendigkeit der vierten Impfung für alle.

„Wir müssen uns künftig auf den Schutz von Risikogruppen konzentrieren, anstatt weiterhin zu versuchen, jede Infektion zu verhindern“, sagt der deutsche Virologe und Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung, Hendrik Streeck. „In diesen Risikogruppen gibt es leider immer noch erhebliche Impflücken, die mit gezielten Impfkampagnen geschlossen werden können. In Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen braucht es auch Hygienekonzepte, die an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst sind.“

Eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wie etwa Supermärkten, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen hält er nicht für sinnvoll. Stattdessen spricht er sich für ein „generelles Maskengebot in bestimmten Bereichen“ aus, also für eine dringende Empfehlung inklusive Informationskampagnen, um darauf hinzuweisen, „wie wirksam eine korrekt getragene FFP2-Maske sein kann, vor allem in stark frequentierten Innenräumen mit hoher Wahrscheinlichkeit, sich darin anzustecken".

Dass eine neue, gefährlichere Variante dazu führt, „dass wir noch einmal bei null beginnen, ist nicht realistisch“, sagt er. Denn: „Wir werden immer eine Teilimmunität haben, die einen gewissen Schutz vor schweren Verläufen bietet.“

Hendrik Streeck im „Presse"-Interview:

Die Presse: Sie waren einer der Ersten, der die Pandemie nicht als Sprint betrachtete, sondern als Langstreckenlauf, als Marathon. Ich weiß, es ist schwer, den Übergang von einer Pandemie in eine Endemie zu definieren, aber dennoch die Frage: In welchem Abschnitt befinden wir uns?