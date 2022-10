Die Untätigkeit der Politik sabotiert die Rückkehr zur Normalität

Die Pandemie wird langsam zur Endemie. Dennoch herrschen Engpässe in Spitälern, weil sie nicht mit nachgeordneten Einrichtungen entlastet werden.

Der Generaldirektor der WHO hat es gesagt, der Chef der Ständigen Impfkommission in Deutschland und zuletzt auch Komplexitätsforscher Peter Klimek. Die Pandemie wird zur Endemie – mit wiederkehrenden Wellen, die das Gesundheitssystem auch ohne Kontaktbeschränkungen nicht an seine Kapazitätsgrenzen bringen. Wie bei der Grippe.

Zu verdanken ist diese Entwicklung der hohen Immunität in der Bevölkerung. Mehr als 95 Prozent verfügen durch Impfung und Genesung über eine Immunität, die schwere Verläufe im Sinne eines Spitalsaufenthaltes unwahrscheinlich macht. Zudem scheint das Virus mit Omikron ein vorläufiges Ende seiner Evolution erreicht zu haben – sämtliche grassierenden Varianten stammen aus dieser Familie und sind weniger gefährlich als frühere Subtypen wie etwa Delta.