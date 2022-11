Zweiter Jahrestag: Politik gedenkt Terroranschlag in Wien

Kerzen am Schauplatz des Terrors in der Wiener Innenstadt.

Am 2. November 2020 tötete ein IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt, 20 weitere Personen wurden verletzt. Kanzler und Vizekanzler gedenken mit einer Kranzniederlegung.

Heute, Mittwoch, jährt sich zum zweiten Mal der Terroranschlag in Wien, bei dem drei Männer und eine Frau in der Innenstadt ihr Leben verloren haben. 23 weitere Menschen verletzte der Attentäter, ein Sympathisant des Islamischen Staates (IS), teilweise schwer, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gedenken den Opfern heute um 9 Uhr im Rahmen einer Kranzniederlegung am Ort des Geschehens.

Schon zuvor wurden aus den Mitteln des beim Weißen Ring eingerichteten Terroropferfonds rund 1,95 Millionen Euro an Hinterbliebene und Opfer ausbezahlt, wie das Sozialministerium bekannt gab. Mit dem Geld soll den Betroffenen ein angemessenes, den zivilrechtlichen Grundsätzen entsprechendes Schmerzensgeld ausbezahlt werden. Überdies werden die Bestattungs- und Überführungskosten übernommen.

Die Bemessung und Auszahlung der Hilfeleistungen erfolgt durch die Opferhilfe-Organisation Weißer Ring, der dafür ein Gremium aus Expertinnen und Experten unter dem Vorsitz des pensionierten OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer zur Seite steht. Diese Kommission hat Empfehlungen für die Zuerkennung von Hilfeleistungen unter Einbindung medizinischer Expertisen erarbeitet, auf deren Grundlage der Weiße Ring die finanziellen Leistungen vergibt.

Bis Mitte Oktober hatten 75 Personen um Hilfeleistungen aus dem Fonds angesucht, davon haben 51 bereits Zahlungen erhalten. Die verbleibenden 24 Ansuchen sollen bis Jahresende erledigt sein. "Es ist denkbar, dass sich noch vereinzelt weitere Personen melden", hielt das Ministerium fest.

(APA/Red.)