Gleisarbeiten und Personalengpässe: Warten auf die Bim in Wien

In Wien heißt es: Warten auf die Straßenbahn.

Wiener, die den öffentlichen Verkehr nutzen, müssen sich in Geduld üben. Die Wiedner Hauptstraße etwa wird wegen Gleisarbeiten gesperrt. Auch Personalengpässe führen zu langen Wartezeiten.

Personalmangel und verschiedene äußere Umstände

sorgen zur Zeit bei den Straßenbahnen in Wien für teils große

Verspätungen. Außerdem ist die Wiedner Hauptstraße von Dienstag bis

voraussichtlich Mittwochabend im Bereich Karlsplatz wegen

Gleisbauarbeiten für den Verkehr gesperrt, berichteten die Wiener

Linien. Auf Ausweichrouten wie Favoritenstraße, Rechten Wienzeile,

Prinz-Eugen-Straße sowie rund um Karlsplatz und Schwarzenbergplatz

sorgte die Sperre laut ÖAMTC für Staus.

Personalausfälle

Im Zuge der Prüfung und Instandhaltung des Wiener

Straßenbahnnetzes wurden einige Schienenbrüche festgestellt, die

eine umgehende Reparatur erfordern. Unabhängig von dieser Sperre

kommt es derzeit im weltweit sechstgrößten Straßenbahnnetz zu

teilweise deutlich verlängerten Intervallen. Bei rund 214.000

täglich zurückgelegten Kilometern und zwei Millionen Fahrgästen

jeden Tag gäbe es vielfältige Gründe für Verspätungen. Andrea

Zefferer, Pressesprecherin der Wiener Linien, zufolge liege dies

einerseits an vorübergehenden Personalengpässen, aber auch

Blaulichteinsätze sowie Unfälle, Falschparker oder defekte

Garnituren würden die Straßenbahnen häufig an der Weiterfahrt

hindern. Nicht zuletzt blieben auch die Wiener Linien nicht von den

alljährlichen Grippe- und Erkältungswellen und der Corona-Pandemie

verschont, was zu weiteren Ausfällen führe.

„Die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels - die wir wie viele

andere Branchen derzeit zu spüren bekommen - merkt man bei uns

leider direkt an der Haltestelle", sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Es seien dieses Jahr zwar 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension gegangen, im Gegenzug wären dafür 900 Personen in verschiedenen Bereichen neu eingestellt worden.

Einfallstraßen stark überlastet

Um dem vielseits beklagten Fachkräftemangel entgegenzuwirken,

habe das Verkehrsunternehmen eine neue Lehrwerkstätte errichtet, die

Ausbildungsplätze verdoppelt und die Lehrmöglichkeiten ausgebaut.

Der ÖAMTC empfiehlt Weihnachtseinkäufern, die Einfallstraßen

Favoritenstraße, die Rechte Wienzeile, die Prinz-Eugen-Straße sowie

die Straßen rund um den Karlsplatz und den Schwarzenbergplatz zu

meiden, da diese schon jetzt stark überlastet seien. Die Wiedner

Hauptstraße bleibt bis Mittwochabend sowohl für den öffentlichen-

als auch für Individualverkehr gesperrt.

Von der Sperre betroffen sind die Linien 1, 62 und die Badner

Bahn. Die Linie 1 verkehrt aktuell nur zwischen Prater Hauptallee

und Karlsplatz. Die Linie 62 übernimmt die Strecke der Linie 1 ab

Matzleinsdorfer Platz und fährt zwischen Lainz/Wolkersbergenstraße

bis Stefan-Fadinger-Platz. Die Badner Bahn fährt während der

Bauarbeiten nicht bis in die Innenstadt, sondern nur zwischen Baden

Josefsplatz und Wien Aßmayergasse (Bahnhof Meidling). Die Wiener

Linien empfehlen, auf die Linien U1, 6, 18, 13A und 59A

auszuweichen. Für mobilitätseingeschränkte Personen steht ein Bus

zur Verfügung, der telefonisch bestellt werden kann.

