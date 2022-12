Mülltrennen wird einheitlich – und doch nicht

Ab 1. Jänner 2023 wird Kunststoffmüll in Österreich einheitlich gesammelt. Und trotzdem kommt nicht in jede Gelbe Tonne das Gleiche hinein.

Wien. Fast jeder kann eine Geschichte darüber erzählen. Etwa über die Eltern, die aus Salzburg zu Besuch kamen und dann den Plastikmistkübel in Wien mit leeren Joghurtbechern zumüllten. Dabei gehörten die in Wien gar nicht hinein. Oder die Mutter in Oberösterreich, die fassungslos fragte, ob die Tochter in Wien das Mülltrennen verlernt habe, weil sie die leere Streichkäsepackung in den Mistkübel warf. Noch dazu unausgewaschen.

Ja, über Mülltrennung ließ sich bislang schnell streiten. Was an den verschiedenen Regelungen in den Bundesländern lag. Ein neues Gesetz soll das ändern. Ab 1. 1. 2023, also am Sonntag, wird Kunststoffmüll einheitlich in Österreich gesammelt. Zur Erleichterung vieler. Wenn da nicht doch ein paar Fallen wären.