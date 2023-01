Der akute Pflegenotstand und die Folgen

Mag. Alexandra Prinz (* 1970) ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einem Abschluss in Advanced Nursing Practice. Sie studierte außerdem Philosophie, Kultur- und Sozialanthropologie. Sie war im In- und Ausland im Pflegebereich tätig, u. a. Krankenschwester in Traiskirchen sowie mit der UN-Mission am Golan/Syrien. Derzeit freiberuflich tätig.