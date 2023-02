Die Flasche, die Wasser reinigt

Selbstreinigende Wasserflaschen gibt es einige am Markt. Was sie können und wann sich die Investition lohnt.

Was Leitungswasser angeht, ist man in Österreich (wie auch Deutschland) sehr verwöhnt. Aufdrehen, auffüllen, zudrehen, trinken. Nun ist das aber nicht allerorts so, begibt man sich etwa in andere Länder. Selbstreinigende, teils desinfizierende Flaschen sollen Abhilfe schaffen, wenn auch zum stolzen Preis. Sie sollen den Plastikmüll (in erster Linie Plastikflaschen) reduzieren, so der Umwelt unter die Arme greifen. Neu sind diese Flaschen nicht. Lifesaver, Grayl Geopress oder Larq sind nur ein paar weniger jener Labels, die die eigenen Flaschen am Markt wissen wollen. Der technologische Fortschritt, und wohl auf der Wettbewerb, lassen die Reinigungssysteme besser werden. Larg bietet drei Modelle an, nur eines davon kann aus beliebigen Süßwasserquellen (Flüssen, Bächen, Wasserfälle) tatsächlich Trinkwasser zaubern: die „Bottle PureVise“. Die anderen beiden Modelle sollen Trinkwasser zusätzlich reinigen, „frischer“ machen.