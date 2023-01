Hier kann man die Oscar-nominierten Filme streamen

Drucken

Hauptbild • Freut sich über sechs mögliche Oscars: Tom Cruise in „Top Gun: Maverick“. • Constantin

Von „Top Gun: Maverick“ bis „Elvis“: Einige der Filme, die Chancen auf einen Oscar haben, kann man bereits im Netzkino sehen.

Die wöchentlichen Streamingtipps können Sie auch als Newsletter abonnieren: Serien- und Filmempfehlungen aus dem Fundus von Netflix, Amazon und Co. landen dann jeden Freitag in Ihrem Postfach. Hier anmelden.

Im Westen nichts Neues

Von Edward Berger, 2022

9 Nominierungen: Bester Film, Bester internationaler Film, Drehbuch, Kamera, Filmmusik, Ton, Szenenbild, visuellen Effekte, Make-up.

Zu sehen auf Netflix

Die dritte Verfilmung des berühmten Romans von Erich Maria Remarque ist nicht nur die erste aus Deutschland (wo die Vorführung der US-Fassung von Lewis Milestone 1930 Störaktionen durch SA-Truppen provoziert hat), sondern auch die mit dem radikalsten Anspruch auf „Realismus“. Diesen sucht sie primär durch brutalen Körperhorror zu erfüllen: Die Soldaten werden in luzider Optik nahezu pausenlos beschossen, Blut und Gedärme strömen hervor, Gliedmaßen fliegen herum. Panzer zerquetschen menschliche Leiber, Kriegsgefangene werden lebendig verbrannt, Leichenberge türmen sich nach Gasangriffen. Mittendrin, als zentrale Ankerfigur im Schützengraben: der österreichische Burgschauspieler Felix Kammerer.

Durch seine rohe Sinnlichkeit reiht sich Bergers Film in die Tradition betont physischer Antikriegsfilme ein, die auf Melodramatik und Psychologisierung fast komplett verzichten – und stattdessen in die zerrüttete Wahrnehmung bedrohter Individuen eintauchen. Den größten Schrecken erzeugt jedoch die Tatsache, dass sich in Osteuropa seit Februar 2022 Ähnliches abspielt. Dies erklärt wohl auch die bemerkenswerten neun Oscar-Nominierungen von „Im Westen nichts Neues“, u. a. auch in der Hauptkategorie Bester Film. (mt)

Elvis

Von Baz Luhrmann, 2022

8 Nominierungen: Bester Film, Hauptdarsteller (Austin Butler), Kamera, Schnitt, Szenenbild, Kostümdesign, Make-up, Ton.

Zu sehen auf Sky

Baz Luhrmann beherrscht die Kunst, Authentizität mit hochartifiziellen Mitteln herzustellen. In seinem Elvis-Biopic bringt er sie knallig zum Einsatz. Nicht nur die Nebenrollen sind dabei brillant besetzt. Als Titelfigur überzeugt Austin Butler, nominiert für einen Hauptdarstelleroscar, erstmals auf ganzer Linie: Als Bewegungstalent, als Sänger – und vor allem als Schauspieler, der es versteht, zurückhaltend zu agieren. (sam)

Top Gun: Maverick

Von Joseph Kosinski, 2022

6 Nominierungen: Bester Film, Drehbuch, Schnitt, Song („Hold My Hand“ – Lady Gaga & BloodPop), Ton, visuelle Effekte.

Zu sehen auf Paramount+

Auf keinen Fall darfst du da oben nachdenken: Das war die wichtigste Lektion, die dem jungen Rekruten einer Elite-Flugschule im Pilotenfilm-Klassiker „Top Gun“ eingebläut wurde. Sie gilt auch noch in der immens erfolgreichen Fortsetzung, die eine halbe Ewigkeit in Arbeit war. Und die – nicht selbstverständlich für einen Blockbuster – heuer ganze sechs Oscar-Nominierungen lukrieren konnte, darunter auch jene für „Bester Film“ und „Bestes Drehbuch“. Verdient: „Top Gun: Maverick“ ist ein Film aus einem Guss – und von erstaunlicher Eleganz. (luk)

The Batman

Von Matt Reeves, 2022

3 Nominierungen: Visuelle Effekte, Ton, Make-Up.

Zu sehen auf Sky

Eine atemlose Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, dessen blaue Zündflamme am Heck die Nachtschwärze zerreißt, bis die Lastwagen fliegen: Auch dank solcher Spektakelstücke erntete „The Batman“ Oscar-Nominierungen in den Kategorien „Visuelle Effekte“, „Ton“ und „Make-Up“. (mak)

Argentinien, 1985 - Nie wieder

Von Santiago Mitre, 2022

1 Nominierung: Bester internationaler Film

Zu sehen auf Amazon

Dass Marie Kreutzers „Corsage“ es heuer nicht zu einer Nominierung in der Kategorie „Bester internationaler Film“ gebracht hat, muss nicht am Fall Teichtmeister liegen: Es könnte auch damit zu tun haben, dass der Film über eine mit ihrem Leben unzufriedene Sisi der Academy nicht erbaulich genug war. Im Unterschied etwa zu diesem (durchaus spannend erzählten) Polit-Drama über zwei reale Anwälte, die sich für die Verurteilung der Verantwortlichen hinter der argentinischen Militärdiktatur der 1970er- und 1980er-Jahre einsetzten: Hier werden selbst Morddrohungen von der Familie der strammen Advokaten mit Humor quittiert, und am Ende triumphiert die Gerechtigkeit. (and)

Nominierte Animationsfilme

Leider bleibt die Sparte des abendfüllenden Animationsfilms bei den Oscars in der Regel ziemlich überraschungsarm: Es sind zumeist die gleichen Studios, die Nominierungen einheimsen. Das ist auch dieses Jahr nicht anders, doch die Auswahl kann sich trotzdem sehen lassen: Zuvorderst zu nennen ist Guillermo del Toros famose Interpretation des Kunstmärchens „Pinocchio“ (Netflix), dicht gefolgt von der fidelen Pixar-Coming-of-Age-Geschichte „Turning Red“ (Disney+) – und vom ozeanischen Abenteuer „The Sea Beast“ (Netflix). (and)

Nominierte Dokumentarfilme

Neben Laura Poitras' Venedig-Gewinner „All the Beauty and the Bloodshed“ finden sich heuer auch das nach wie vor hochbrisante Polit-Dissidenten-Porträt „Nawalny“ (RTL+) unter den Oscar-Nominierten für den besten Dokumentarfilm – und „Fire of Love“ (Disney+), eine Hommage an das 1991 verstorbene Vulkanforscherpaar Katia und Maurice Krafft. Werner Herzogs „The Fire Within“ (ein gleichfalls 2022 erschienenes „Requiem“ für die beiden) leider nicht. (and)

>> Mehr Streamingtipps gibt es hier.