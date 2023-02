Katargate und der lange Schatten von Eva Kaili

(c) SOOC/AFP via Getty Images (MENELAOS MYRILLAS)

Kaffee und Blumenschmuck gibt es für die gefallene EU-Abgeordnete Eva Kaili in ihrer Brüsseler U-Haft nicht.

Das EU-Parlament will seinen bisher schwersten Korruptionsskandal als Antrieb für eine neue Ethikbehörde nutzen. Doch es gibt längst Regeln, die so etwas verhindern könnten.

Zu Beginn ihres dritten Monats in belgischer Untersuchungshaft lässt Eva Kaili, die ihres Amtes enthobene frühere sozialdemokratische Vizepräsidentin des Europaparlaments, nicht erkennen, von ihrer Verteidigungslinie abzurücken. Die lautet: Ich bin unschuldig und wurde von einer Kabale, angeführt von meinem Lebensgefährten, manipuliert.

Weder der Umstand, dass in ihrer Wohnung säckeweise Bargeld gefunden wurde, noch dass ihr Vater am Tag ihrer Verhaftung mit einem Reisekoffer voller weiterer Banknoten in einem Brüsseler Hotel angehalten wurde, noch die Tatsache, dass Pier Antonio Panzeri, ein früherer italienischer Europaabgeordnete der Sozialdemokraten und mutmaßlicher Drahtzieher des als „Katargate“ bekannt gewordenen Skandals, gegen Strafmilderung volle Zusammenarbeit mit den belgischen Ermittlungsbehörden gelobt hat, scheinen einen Einfluss auf die Haltung des früheren Stars der griechischen Innen- und Europapolitik zu haben.

Letzte Rettung Terroristen-Strafverteidiger

Im Gegenteil: Kaili hat dieser Tag Sven Mary, den früheren Strafverteidiger des islamistischen Terroristen Salah Abdeslam, engagiert. Sven Mary: Den nimmt man sich als Anwalt, wenn man befürchtet, dass die Suppe der Ankläger schon wirklich dick ist. Am 6. Februar brachte sie zudem beim Gerichtshof der EU eine Nichtigkeitsklage gegen das Parlament und die Europäische Staatsanwaltschaft ein.