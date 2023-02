Wolfgang Sobotka: „Österreich ist sicher kein Kriegstreiber“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka plädiert für Gespräche mit Russland, verurteilt den Slowenisierungssager der FPÖ, gibt Fehler im U-Ausschuss zu und geißelt denunzierende Akten-Leaks.

Die Presse: Ausgerechnet am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine haben Duma-Abgeordnete die Gelegenheit, bei einer Parlamentarischen OSZE-Versammlung in Wien Kreml-Propaganda zu verbreiten. Hätte Österreich nicht auf eine Verschiebung drängen sollen?

Wolfgang Sobotka: Die Wintertagung findet jedes Jahr um diese Zeit statt und ist seit Langem eingetaktet. Österreich hat als Amtssitz der OSZE völkerrechtliche Verpflichtungen. Wir wissen, dass der russische Angriffskrieg durch nichts zu rechtfertigen ist. Doch wir sollten alle Gesprächskanäle in internationalen Foren offenhalten. Es wäre schlecht, wie zu Völkerbund-Zeiten ein Land daraus auszuschließen.

Sie wissen schon, dass russische Abgeordnete, darunter rechtsextreme Hardliner, bereits eine Pressekonferenz in Wien angesetzt haben?

Inhaltlich dürfen wir kein Jota zurückweichen. Es ist einer der größten Irrtümer Putins zu glauben, dass die europäische Unterstützung für die Ukraine erlahmt. Aber jeder Krieg endet einmal. Und Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden.

Hätten zum jetzigen Zeitpunkt Verhandlungen mit Russland Sinn?

Es laufen diverse Initiativen im Hintergrund. Aber verhandeln müssen letztlich die Kriegsparteien. Einschalten können sich Staaten, die über Hebel verfügen. Das betrifft vor allem Amerika.

Warum? Der Krieg findet doch in Europa statt.

Auch die EU muss natürlich eine Rolle spielen, aber sie hat militärisch weniger Überzeugungskraft als die USA. Frankreich ist die einzig verbliebene Atommacht der EU. Es ist wesentlich, dass die USA und Russland Kontakt halten.

Kann Österreich als neutralem Staat ein besonderer Stellenwert zukommen?

Wir sollten unsere Rolle weder über- noch unterbewerten. Österreich ist sicher kein Kriegstreiber. Es kann etwas bewirken als Austragungsort von Verhandlungen. Wir sind gut beraten, Initiativen im gemeinsamen europäischen Geist voranzutreiben und nicht auf eigene Faust.

Bundeskanzler Nehammer war im vergangenen April quasi auch auf eigene Faust in Moskau.

Das war abgestimmt.

Russland, die Türkei und auch China bauen ihren Einfluss auf dem Westbalkan immer stärker aus. Sollte die EU die Region schneller an sich binden?

Die EU muss auf dem Westbalkan mehr Engagement zeigen. Es ist nicht so lang her, dass dort Krieg herrschte. Für Österreich ist die Region wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und kulturell essenziell.

Ist Österreich nicht oft auch zu milde gegenüber einzelnen Akteuren in der Region, insbesondere gegenüber autoritären Tendenzen von Serbiens Präsident Aleksander Vučić?

Die demokratischen Standards, die die EU vorgibt, müssen von allen eingehalten werden. Da darf es keine Überholspur geben. Wir müssen die demokratische Grundhaltungen in diesen Ländern stärken. Der Nationalrat hat deswegen auch in vier Westbalkan-Ländern die Errichtung einer Demokratiewerkstatt gefördert.

Wolfgang Sobotka im "Presse"-Interview. Die Presse/Clemens Fabry

Apropos demokratische Grundhaltung: Unlängst hat die FPÖ-Jugend vor einer Slowenisierung Kärntens gewarnt.

Eine derartige Äußerung ist vollkommen inakzeptabel. Die Rechte der Minderheiten sind in der Verfassung verankert. Wer heute die Zweisprachigkeit noch immer nicht als Vorteil erkennt, ist ewiggestrig und steht im Widerspruch zu den Werten der EU. Das ist grundsätzlich abzulehnen.

Wie erklären Sie den Aufstieg der FPÖ, die in Umfragen klar voranliegt und bei der Wahl in Niederösterreich massiv zulegt hat?

Die FPÖ ist in einer Position, die man ihr vor ein oder zwei Jahren nicht zugetraut hätte. Das ist eine Folge der Krisen. Die Covid-Pandemie war noch nicht ausgestanden, da kamen schon der Ukraine-Krieg und die Teuerung. Viele Menschen sind deshalb verunsichert. Die FPÖ hat ein Monopol auf das Nein-Sagen. Das Gegenmittel gegen die dumpfe Unzufriedenheit muss Aufklärung sein. Obwohl die FPÖ in vielen Medien permanent kritisiert wird, hat sich eine Gegenöffentlichkeit in der sozialen Medienlandschaft entwickelt. Und dort wird es immer schwieriger, Fake News von richtigen Informationen zu trennen.

Verbreitet die FPÖ Fake News?

Das habe ich nicht gesagt. Wir haben bei den Corona-Leugnern gesehen, dass die FPÖ darauf setzt, diese Leute für sich zu gewinnen.

Ist die FPÖ unter Herbert Kickl skrupelloser geworden?

Das muss der Wähler beurteilen.

Ist die Kickl-FPÖ ein möglicher Koalitionspartner für die ÖVP?

Es gibt Berufenere, die für die ÖVP sprechen können: den Parteiobmann und den Generalsekretär. Es ist nicht meine Aufgabe als Nationalratspräsident, Noten an die einzelnen Parteien zu verteilen.

War es gescheit vom Bundespräsidenten, zum jetzigen Zeitpunkt bekannt zu geben, dass er Kickl nicht vereidigen werde?

Jeder Repräsentant eines Staats muss sich überlegen, wann und aus welchem Grund er sich zu Themen äußert. Das müssen Sie den Bundespräsidenten fragen.

Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl schreibt im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, dass „ausreichend Anhaltspunkte vorliegen, die Korruption jedenfalls im Sinn politischer Einflussnahme und Verantwortlichkeit nahelegen“. Finden Sie, dass Korruption aufgezeigt wurde?

Korruption ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Es sind Anzeigen eingebracht worden. Man wird sehen, wie die Gerichte urteilen.

Ein wesentliches Instrument im Kampf gegen Korruption ist Transparenz...



Absolut.

Ist es da nicht kontraproduktiv, journalistische Möglichkeiten einzuschränken, wenn man wie Sie verlangt, dass künftig nicht mehr aus Anklageschriften oder Akten zitiert werden soll?

Nehmen wir Maß an Deutschland, wo es nicht so leicht möglich wäre, dass Akten an die Öffentlichkeit gelangen. Auch bei uns hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Verfahren vertraulich geführt werden. In Österreich wurden auch Personen, die politisch überhaupt nicht relevant sind, mit vollem Namen zitiert und in einen negativen Konnex gestellt. Man muss fair bleiben: Verfahren sollen erst öffentlich sein, wenn der Prozess beginnt. Warum werden Inhalte, die gar nicht zum Strafakt gehören, veröffentlicht?

Wollen Sie Journalisten belangen, die aus Akten zitieren?

Wir müssen in Österreich eine Diskussion über den Persönlichkeitsschutz führen. Auf der anderen Seite stehen das Interesse der Medienöffentlichkeit und die Pressefreiheit. Diese Grundgüter einer Demokratie gilt es abzuwägen. Doch es ist unsäglich, an den Pranger gestellt und vorverurteilt zu werden, bevor überhaupt das Verfahren abgeschlossen ist. Wie viele Leute sind denunziert worden? Ich wurde in meinem Politikerleben schon mehrmals angezeigt. Noch nie ist etwas herausgekommen. Die Politik in den Gerichtssaal verlagern zu wollen, halte ich für keine gute Entwicklung.

Sie haben den mit Abstand letzten Platz im OGM-Vertrauensindex inne, noch hinter Kickl. Ist Ihnen in den Sinn gekommen, dass Sie dem Amt des Nationalratspräsidenten schaden, wenn Sie an Ihrer Position festhalten?

Es ist ein ständiges Abwägen, ob man mehr Nutzen stiftet als umgekehrt. Auch ich habe Fehler gemacht. Ich habe manchmal, vielleicht auch im Untersuchungsausschuss, zu emotional, zu scharf und pointiert formuliert. Ich habe mir vorgenommen, mit der Rücksiedlung ins Parlament mehr Sensibilität aufzubringen.

Warum werden Sie so emotional?

Ich sollte ungerechte Vorwürfe, an denen nichts dran ist, kalt abtropfen lassen und nicht die Contenance verlieren. Das ist mir nicht immer gelungen. Ich bin da und dort in die Falle getappt. Das werde ich sicher nicht mehr machen.