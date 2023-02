Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wagner-Chef bezichtigt russischen Verteidigungsminister des Hochverrats: Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wirft Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor, seinen Kämpfern Munition zu entziehen und die Wagner-Einheiten zerstören zu wollen. Das komme Hochverrat gleich, erklärt Prigoschin. Mehr dazu



Bangen um Alaba nach Real-Gala: 0:2 war Real Madrid in Liverpool hinten gelegen, am Ende gewann der Titelverteidiger noch 5:2. Real-Verteidiger und ÖFB-Spieler David Alaba musste nach 25 Minuten verletzt vom Platz. Mehr dazu

Ein gerührter Steven Spielberg: US-Regisseur Steven Spielberg (76) hat den Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk erhalten. Das Publikum feierte den sichtlich bewegten Spielberg mit minutenlangen Ovationen. Mehr dazu

Asche aufs Haupt zum Politischen Aschermittwoch? Die Chefs von ÖVP, Karl Nehammer, und FPÖ, Herbert Kickl, treten heute Abend bei ihrem jeweiligen Politischen Aschermittwoch im verbalen Parallelslalom an - und wohl auch in Parallelwelten. Das schreibt Dietmar Neuwirth in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Wieso fehlt es der Politik an Ideen für den ORF? Der ORF könnte künftig über eine Haushaltsabgabe finanziert werden, unabhängig vom Fernseh- oder Radiogerät. Im Gegenzug soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk hart sparen. Ist das zukunftstaugliche Medienpolitik? Die neueste Folge des "Presse"-Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über einen Film als Wahrheitskünder. Mehr dazu