Wien will junge Frauen besser vor Gewalt schützen

Ein Viertel der Frauen, die in Wiens Frauenhäusern Schutz suchen, ist jünger als 25 Jahre. Die Stadt Wien will nun mit einem neuen Projekt auf ihre Bedürfnisse eingehen. Auch der Arbeitsmarkteintritt soll erleichtert werden.

Die Wiener Frauenhäuser bieten an fünf Standorten insgesamt 228 Plätze für von Gewalt betroffene Frauen. Junge Frauen standen dabei bisher weniger im Fokus. Das will die Stadt Wien nun mit einem neuen Projekt ändern.

Die größte Gruppe der Schutzsuchenden in Wiens Frauenhäusern ist im Alter von 30 bis 50 Jahren, viele davon bringen ihre Kinder mit. Zu manchen Zeiten sind in den Einrichtungen sogar gleich viele Frauen wie Kinder untergebracht. Die Zahl der minderjährigen Schutzsuchenden nimmt aber nicht nur deswegen zu: Junge Frauen unter 25 nehmen mittlerweile ein Viertel der Plätze in Anspruch. Für die Aufnahme von Minderjährigen bedarf es einer Sondergenehmigung der MA11.