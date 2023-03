Mit der Yu-Go Grillage widmet sich ein zweiter renommierter Koch in Wien den Cevapcici: auf archaische Weise einfach herrlich. Wenn man Fleisch mag.

In puncto Cevapcici gibt es in Österreich ja ein großes Missverständnis. Denn zwischen den totgewürzten Dingern in der Grilltasse und dem balkanischen Original liegen mehr als ein paar Hundert Kilometer: Die echten sind saftig-elastisch, oft überhaupt nur mit Salz gewürzt und auf eine irgendwie archaische Weise einfach herrlich. In Wien gibt es die eh auch, mittlerweile nicht mehr nur in den Hintergassen von Ottakring und Rudolfsheim, sondern auch aus der Hand von Max Stiegl am Spittelberg – und von Szenekoch Mario Bernatovic in der Lugner City.

Die Location seiner hip aufgemachten Yu-Go Grillage ist vielleicht nicht ganz optimal gewählt (nicht nur, weil der Food Court des Lugner Kinos eher . . . – lassen wir das). Auch die Balkan-Konkurrenz ist kaum irgendwo größer als in der Gegend. Und wer hier Cevapi essen geht – das verniedlichende Cevapcici ist vor allem im deutschsprachigen Raum geläufig –, hat oft schon das Lokal, auf das er oder sie schwört. Wie auch immer: Es gäbe jetzt auch ein weiteres – mit roten Sternen, jugoslawischen Fußballern und 80er-Jahre-Balkan-Pop. Und wenn es um die Cevapi geht, kann das mindestens mithalten: Die sind aus reinem Rindfleisch (da gibt es auf dem Balkan ja auch Differenzen) und haben die perfekte Konsistenz, sie kommen in einem mit Rindssuppe getränkten Lepinjabrot, das mit Fleischsaft und Röstaromen allein schon zur Geschmacksbombe wird, dazu großzügig Zwiebel und – dringender Tipp: Kajmak. Ganz typisch gibt es die Cevapi im Fünferpack (5,90 Euro), aber auch zu zehnt, fünfzehnt oder zwanzigst (19,90 Euro). Wer keine Scheu vor viel Fleisch hat, der kann auch die hausgemachte Pljeskavica probieren: ein je nach Gusto mehr oder weniger scharf gewürztes Fleischlaberl mit zwanzig Zentimetern Durchmesser (9,90 Euro).

Vegetarischen Burger gäbe es auch, alles in allem ist die Yu-Go Grillage aber eher für den Fleischfresser gedacht. Wer sich da (noch) dazuzählt: hingehen! Und für alle, die Lust auf ein bisschen mehr Gemüse haben: Am Freitag gibt es jetzt Sarma-Krautrouladen – auch eine verkannte Delikatesse.

Yu-Go Grillage, Gablenzgasse 3, 2. Stock, 1150. Mo–Sa 12–22 Uhr, So 12–21 Uhr, www.yu-go.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2023)