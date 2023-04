Chinas verspätete Vergeltung

Mit Präzisionsschlägen und Kampfjets baut Peking nach der Visite von Taiwans Präsidentin in den USA eine gefährliche Drohkulisse gegen Taipeh auf. Aus dem Säbelrasseln könnte schnell blutiger Ernst werden.

Nur wenige Stunden nachdem Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen im Flugzeug zurück nach Europa saßen, kündigte Chinas Staatsführung ihre verspätete Vergeltungsaktion gegen Taiwan an: Am Wochenende startete die Volksbefreiungsarmee dreitägige Militärübungen rund um die Insel. Zu Dutzenden überquerten chinesische Kampfflugzeuge die Mittellinie der Taiwan-Straße, auch ein Flugzeugträger rückte gefährlich nahe an. Gleichzeitig simulierte die chinesische Armee auch „Präzisionsschläge“ gegen den demokratisch regierten Staat. Wie diese ausschauen, hat das Staatsfernsehen in einer virtuellen Animation in den Abendnachrichten gezeigt: In China mutet die Kriegspropaganda an, als handle es sich um ein patriotisches Computerspiel.

Noch übt Peking Zurückhaltung

Doch aus dem Säbelrasseln könnte schnell blutiger Ernst werden. Chinas Machtdemonstration erfolgte auf eine US-Reise von Taiwans Präsidentin, Tsai Ing-wen, die am Mittwoch auf den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, traf. „Wir befinden uns wieder einmal in einer Welt, in der die Demokratie bedroht ist“, sagte Tsai mit Hinblick auf China. Ihre Worte sollten sich als prophetisch erweisen.