Wie läuft die Krönung von Charles III. ab?

„So wahr mir Gott helfe!" Mit zwei Kronen und zwei Kutschen wird König Charles III. am 6. Mai formell als Oberhaupt der Kirche Englands anerkannt.

Weniger großartig, weniger extravagant und doch ein historischer Tag. Großbritannien fiebert dem 6. Mai entgegen und damit seiner ersten Krönungszeremonie seit 70 Jahren. Sie ist ein formeller, symbolischer Akt zur Anerkennung der Thronbesteigung des Monarchen und seiner Rolle als Oberhaupt der Kirche Englands. Offiziell wurde Charles III. bereits mit dem Tod seiner Mutter, Elizabeth II., zum König. Im Auge der Lebenshaltungskostenkrise in Großbritannien und einer drohenden Rezession wird diese Zeremonie deutlich kürzer und weniger pompös ausfallen als ihre Vorgänger. Ort des Geschehens ist Westminster Abbey, dem „Place to be“ für britische Krönungen seit 1066. Die Kirche hat bisher 38 Krönungsgottesdienste veranstaltet, einschließlich dem von Königin Elizabeth II. im Jahr 1953.

„Gott schütze den König!“ Wie läuft die Krönung ab?

König Charles und Königin Camilla werden zuerst in einer Prozession vom Buckingham Palace, bekannt als „The King's Procession", in der Westminster Abbey ankommen. Ihre Gefährte werden weiter unten im Detail beschrieben.

Den Gottesdienst leiten wird der anglikanische Theologe Justin Portal Welby, er ist der 105. Erzbischof von Canterbury. Er soll den Monarchen in Empfang nehmen und der Gemeinde in der Westminster Abbey vorstellen, die im Gegenzug rufen wird: „Gott schütze den König!“

„So wahr mir Gott helfe!" Der Monarch wird mit einem Eid geloben, rechtmäßig zu regieren und die Kirche Englands zu wahren.

Der Erzbischof von Canterbury wird den Monarchen anschließend mit heiligem Öl salben. Dazu wird Charles III. unter einem Baldachin sein zeremonielles Gewand ablegen und sich auf den 700 Jahre alten Krönungssessel (auch bekannt als „King Edward's Chair") setzen. Der Baldachin wird von vier Rittern des Hosenbandordens gehalten. Ein als Schicksalsstein benannter Sandsteinblock, ein Artefakt, das von König Edward I. aus Schottland beschlagnahmt wurde, wird unter dem Stuhl liegen.

An diesem Punkt werden dem Monarchen die Krönungsinsignien präsentiert, die seine Befugnisse als Souverän darstellen, darunter der Reichsapfel und die Zepter des Souveräns.

Der Monarch wechselt vom Krönungsstuhl auf den Thron.

Der Erzbischof von Canterbury, königliche Prinzen und andere hohe Würdenträger werden anschließend vor dem Monarchen niederknien und ihm die Treue schwören.

Nach der Huldigung wird die Gemahlin des Königs in einer ähnlichen, aber einfacheren Zeremonie gesalbt.

Danach werden die Gemahlin des Königs und der Königin in einer weiteren Prozession namens „The Coronation Procession" zum Buckingham Palace zurückkehren, wo sie von anderen Mitgliedern der königlichen Familie begleitet werden.

Im Palast angekommen, werden König Charles und Königin Camilla sowie andere Mitglieder der königlichen Familie auf dem Balkon erscheinen.

Welche Kronen tragen Charles und Camilla?

Traditionell wird der König während des Krönungsgottesdienstes in der Westminster Abbey mit der „St. Edward's Crown" gekrönt (siehe Bild ganz oben) und später zur kaiserlichen Staatskrone wechseln. Angefertigt wurde die über zwei Kilogramm schwere Edwardskrone ursprünglich 1661 für Karl II. Sie ersetzte eine mittelalterliche Krone, die 1649 im Zuge des Englischen Bürgerkriegs eingeschmolzen worden war. Die neue Krone wurde 1661 von dem königlichen Goldschmied Robert Vyner in Auftrag gegeben. Obwohl es sich nicht um eine exakte Nachbildung des mittelalterlichen Designs handelt, folgt sie dem Original, da sie vier Kreuzmuster und vier Lilien sowie zwei Bögen aufweist. Sie besteht aus einem massiven Goldrahmen, der mit Rubinen, Amethysten, Saphiren, Granaten, Topasen und Turmalinen besetzt ist. Die Krone hat eine Samtkappe mit einem Hermelinband.

Etwas Leichtes für danach

Nach der Krönungszeremonie wird König Charles III. voraussichtlich zu einem leichteren Kopfschmuck wechseln, zur Kaiserlichen Staatskrone. Diese ist ebenfalls mit einer passenden Samtkappe und einem Hermelinband ausgestattet, sowie 2.868 Diamanten in Silberfassungen, 17 Saphire, elf Smaragde und 269 Perlen. Die Krone zeigt prominent den Cullinan II-Diamanten, auch bekannt als der zweite Stern Afrikas, was zu Kontroversen über die Rolle der königlichen Familie bei der Plünderung kolonisierter Länder führte. Königin Camilla wird die „Queen Mary's Crown" während der Zeremonie tragen. Die Wahl dieser Krone markiert das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine bestehende Krone für die Krönung einer Gemahlin verwendet wird, anstatt einen neuen Auftrag zu vergeben, im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz, heißt es vom Buckingham Palast.

Die Kutsche "quietscht wie eine alte Galeere"

Für seine Krönungsprozession in der vergoldeten Staatskutsche hat sich König Charles III. (74) für eine deutlich kürzere Route entschieden als seine Mutter Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren. Nach der Krönung in der Westminster Abbey werden der Monarch und seine Frau Camilla in der mehr als 260 Jahre alten und tonnenschweren Kutsche zunächst am Parlament vorbeifahren, den Trafalgar Square streifen und über die Prachtallee The Mall zurück zum Buckingham-Palast fahren. Etliche Mitglieder verschiedener Regimenter der Streitkräfte werden an der Prozession beteiligt sein.

Kleine Randnotiz: Die Polizisten werden am 6. Mai tatsächlich noch im Zeichen der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II. patrouillieren. Das Monogramm ist auf der typischen Uniform aufgesetzt. Da die Umstellung möglichst kostengünstig und ohne größere Verschwendung von Ressourcen erfolgen wird, sollten abgetragene Uniformen nach und nach ersetzt werden. Ein ähnlicher, schleichender Prozess ist bei der Einführung von Briefmarken und Banknoten mit dem Antlitz von Charles geplant. Das offizielle Monogramm besteht aus einem C für Charles, einem R für "Rex" (Lateinisch für "König"), der Ziffer III innerhalb des Buchstabens R und dem Symbol der Krone.

Kürzere Route

Aber zurück zu den Gefährten. Queen Elizabeth II. hatte in der Kutsche nach ihrer Krönung im Jahr 1953 eine mehr als doppelt so lange Runde durch die Stadt gemacht, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilhaben konnten. Sie war damals allerdings 27 Jahre alt - trotzdem beschrieb sie die Fahrt in der Staatskutsche im Nachhinein als "furchtbar". Das historische Holzgefährt wird von Lederriemen zusammengehalten und "quietscht wie eine alte Galeere", wie der zuständige Restaurator Martin Oates der britischen Nachrichtenagentur PA verriet.

Das aktuelle Königspaar hat sich - ebenfalls von der Tradition abweichend - dafür entschieden, nur die offizielle Krönungsprozession in der goldenen Kutsche zu absolvieren. Die Hinfahrt zur Westminster Abbey werden die beiden auf dem gleichen Wege in der deutlich moderneren Diamond-Jubilee-Kutsche zurücklegen. Diese wurde zu Ehren des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. im Jahr 2012 gebaut und hat eine Heizung, eine Klimaanlage und federt Erschütterungen besser ab. Sowohl Charles als auch Camilla hatten in der Vergangenheit bereits Rückenprobleme.

