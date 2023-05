Wo kann man sich in Wien auf den Krönungstag einstimmen?

Am 6. Mai wird König Charles III. gekrönt (c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Speis, Trank, TV - Ein Rundblick, wo man sich auf die Krönung des neuen britischen Königs einstimmen kann.

Acht Monate nach dem Tod von Elizabeth II. wird der neue britische König Charles III. am Samstag, dem 6. Mai gekrönt. Die britischen Feierlichkeiten dauern drei Tage, mehr als 3000 Straßenfeste und Tee-Partys wurden angemeldet. In Wien spielt sich nicht ganz so viel ab, einstimmen kann man sich trotzdem.

Kost

Am Menüplan der Coronation Big Lunchs steht am britischen Krönungstag bekanntlich kein britischer Pie, sondern eine französische Coronation-Quiche „mit einem knusprigen, leichten Teigmantel und zarten Aromen von Spinat, Saubohnen und frischem Estragon“. Wer nicht selbst kochen möchte, kann sich hier verköstigen lassen.

Wenn es um ein typisches English Breakfast geht, poppt schnell das Cafe Little Britain im zweiten Bezirk auf. Es ist unscheinbar hinter einem Wiener Beisl versteckt, in einer Gegend, in der man entweder wohnt oder nicht zufällig vorbeikommt. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen, ohne Reservierung kann man sich seine Scones aufzeichnen.

Wer nach der Krönung in Stimmung ist, könnte den Afternoon Tea im Hotel Bristol besuchen, von 15 bis 17 Uhr werden hier Tee und einschlägige Häppchen mit Clotted Cream und hausgemachter Marmelade gereicht. Ganz traditionell (also mit einer großen Kanne Tee, Tea Sandwiches, Scones mit Erdbeerkonfitüre und Mascarpone, Teekuchen, Petits fours) wird man täglich ab 15 Uhr im Teehaus Haas & Haas bewirtet. Für die Selbstversorger gibt es britische Lebensmittel in der Schleifmühlgasse 8 in Bobby's Foodstore.

Kultur

Zum gegebenen Anlass hat die Kaiserliche Schatzkammer und die Kaiserliche Wagenburg in Wien ihr Programm erweitert. Während der Krönungswoche steigt man am 5., 6. und 7. Mai in den „Kosmos von Krönungen, Kaisern, Königen und deren Schätzen“ ein.

Ein bisschen lustiger wird es wahrscheinlich bei der Krönungsparty der Österreichisch-Britischen Gesellschaft in der Himmelpfortgasse 13. Am 6. Mai feiern die Mitglieder ihren neuen König von 11 bis 15 Uhr im Innenhof der „World of Delicious Food/ Fortnum & Mason“.

Bild

Wird der Hochadel verheiratet oder gekrönt, ist das Live-Erlebnis den wenigsten vorbehalten, für alle anderen zählt seit der Ära von Königin Elizabeth II. die gute, alte Fernsehübertragung. Der ORF widmet dem royalen Event einen umfangreichen Programmschwerpunkt: ORF 2 berichtet am 6. Mai, dem Tag der Krönung, ab 9.05 Uhr sieben Stunden live und bringt um 20.15 Uhr eine 50-minütige Zusammenfassung der Krönungszeremonie. Am 7. Mai wird das Krönungskonzert (mit Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli u.a. - einen Vorgeschmack liefert die offizielle Spotify-Krönungsplaylist) von Schloss Windsor ab 20.15 Uhr auf ORF 2 übertragen.

Einstimmen kann man sich bereits früher: Am 3. Mai stehen im ORF-2-Hauptabend ab 20.15 Uhr die Sondersendung „King Charles III. – Sein langer Weg“ und die neue „Universum History“-Doku „King Charles III. – Vom Außenseiter zum König“ auf dem Programm. Ebenfalls am 3. Mai zeigt Arte um 22.10 Uhr den Dokumentarfilm „König Charles III“, der um den König selbst, seine verstorbene Mutter Elizabeth II. und seine Lebensliebe Camilla kreist. In der „ZDFzeit“-Doku „Endlich König! Charles und der Kampf um die Monarchie“ stellt abschließend am 9. Mai um 20.15 Uhr die Frage, was der neue König anders machen wird als seine Mutter.