Amerikaner geben mehr für Krönung aus als Briten

(c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Luxushotels in London haben sich mit Afternoon Teas, Spa-Behandlungen und royale Suiten viel einfallen lassen. Das freut vor allem amerikanische Touristen.

London befindet sich zur Krönung von König Charles III. im Ausnahmezustand. Es wird dekoriert, geprobt und zelebriert, schließlich findet am 6. Mai seit 70 Jahren erstmals wieder eine Krönung statt. Das Spektakel und die Stimmung in der Stadt wollen sich natürlich auch viele Touristen nicht entgehen lassen. Wenn es nach einer Umfrage der Hotelbuchungsplattform Allora.ai geht, werden vor allem US-Amerikaner zur Krönung nach London kommen.

32 Prozent aller Buchungseinnahmen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels stammen demnach von Amerikanern, in dieser Jahreszeit sind es sonst 24 Prozent. 31 Prozent stammen von Briten. Touristen aus Kanada machen fünf Prozent der Buchungen für Vier- und Fünf-Sterne-Hotels aus, Touristen aus Australien immerhin vier Prozent.

Das Krönungswochenende macht sich auch bei den Hoteleinnahmen bemerkbar. So sind diese im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr um 54 Prozent gestiegen, die Zimmerpreise für den 6. und 7. Mai um satte 28 Prozent. Die meisten Touristen haben laut der Auswertung der Hotelplattform bereits drei Monate im Voraus ihr Zimmer reserviert.

Königlicher Afternoon Tea und Royal Suite

Auch wenn man nicht stunden- oder sogar tagelang Schlange stehen möchte, hat London zum Krönungswochenende viel zu bieten. Das Luxushotel „The Dorchester" öffnet etwa am 6. Mai seine Dachterrassen, so können Gäste die Red Arrows Flugzeuge der Royal Air Force beobachten, während sie ein Dreigängemenü speisen. Sovereign Martinis, die von den Lieblingsspirituosen von King Charles inspiriert wurden, werden in der Vesper Bar serviert.

Wer es sich wie ein König gut gehen lassen will, kann die "Crown Jewels Experience" des Hotel „Café Royal" buchen. Neben der Unterbringung in der Royal Suite bekommt man eine private Tour nach den Öffnungszeiten im Tower of London samt privater Besichtigung der Kronjuwelen. Die "King Charles III Experience" wiederum beinhaltet etwa einen Afternoon Tea im historischen Grill Room des Hotels. Highlight ist eine Tour mit einem Chauffeur im Daimler der Queen Mother.

Das Hotel „The Goring" in Belgravia ist bei Royals beliebt. Hier wurde etwa die Princess of Wales in der Royal Suite für ihre Hochzeit fein gemacht. Die Krönung wird hier mit einem Afternoon Tea gefeiert, der das Lieblingsessen von King Charles beinhaltet, etwa Sandwiches mit Hühnchen aus den Cotswolds. Scones mit dem Profil des Königs und Champagner runden das Angebot ab. Auch ein spezielles Tasting Menü wird angeboten.

Ein viergängiges Krönungsmenü gibt es von Küchenchef Heston Blumenthal im „The Mandarin Oriental Hyde Park Hotel". Inspiriert wurde es von den Menüs vergangener Krönungen, etwa der von König James II 1685 (Hühnertarte) oder von König George IV 1821 (Kalbsbries). Das Spa des Hotels bietet „The Royal Glow“ an, eine Massage mit englischen Rosen.

>>> „Bloomberg"

(chrile)