Kurz, nachhaltig, sparsam: König Charles III. grüne Krönung

König Charles III. hat für seine Krönung am 6. Mai den Sparstift ausgepackt. Im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz verzichtet Königin Camilla auch auf eine neue Krone.

58 Prozent der Briten stehen nach wie vor hinter der Monarchie. Teilt man diese Meinung aber auf Altersgruppen auf, zeigt sich ein anderes Bild. Während bei den über 65-Jährigen 78 Prozent König Charles III. unterstützen, tun das unter den 18- bis 24-Jährigen nur noch 32 Prozent. Kurz: Umso jünger, desto unbeliebter ist die Monarchie in Großbritannien.

Diese Zahlen liefert eine aktuelle, von der „BBC" in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage. Der Reichtum der königlichen Familie ist in einer Zeit des Kostendrucks ein starker Faktor, der die Einstellung der jüngeren Briten prägt. Dass König Charles III. am 6. Mai um eine schlanke Krönung bemüht ist, zeigt sich in einigen Details der Krönung. Es wurde gekürzt und gespart.

Wenn König Charles 70 Jahre nach seiner Mutter Königin Elizabeth II. den Krönungsstuhl besteigt, werden sich keine 8000 Gäste in der Westminster Abbey drängeln, sondern nur 2000. Charles selbst tritt seit Jahren für eine Straffung der Monarchie ein. Die begrenzte Anzahl von Sitzen für Abgeordnete und Mitglieder des Oberhauses des Parlaments wird dabei durch parteiübergreifende Abstimmungen vergeben.

Auch die Dauer der Zeremonie wird von fast drei Stunden auf etwas mehr als eine Stunde gekürzt.

Königin Camilla wird auf ihren Wunsch hin die „Queen Mary's Crown" während der Zeremonie tragen. Die Wahl dieser Krone markiert das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine bestehende Krone für die Krönung einer Gemahlin verwendet wird, anstatt eine neue anfertigen zu lassen. Im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz, heißt es vom Buckingham Palast.

Der Monarch lässt sich mit einem Pflanzenöl salben. Wie der Buckingham Palast mitteilte, ist das heilige Öl bereits in der Jerusalemer Grabeskirche geweiht worden - ohne Ambra und Zibet. Die für Salböle üblichen Duftstoffe werden aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen und den Analdrüsen der Zibetkatze gewonnen. Charles bevorzugt es vegan, sein Krönungs-Öl wurde aus Oliven vom Jerusalemer Ölberg hergestellt.

Unter den Stipendiatinnen der exklusiven Westminster School werden erstmals auch Mädchen an der Zeremonie teilnehmen. Eine gemischte Gruppe von Schülern wird den Monarchen mit dem lateinischen Ruf „Vivat Rex Carolus!" bejubeln. ("Es lebe König Charles!")

Im Vergleich zu den 29.000 Angehörigen der Streitkräfte, die an der Krönung 1953 teilnahmen, wird Charles' Krönungsprozession zurück zum Buckingham Palace von vergleichsweise überschaubaren 4000 Soldaten begleitet.

Vielleicht kein allzu großer Posten, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Die königlichen Einladungskarten für auf Recyclingkarton gedruckt.

Anstelle des Krönungshuhns (einem kalten Hühnchensalat mit Curry-Crème-Mayonnaise), das 1953 für das festliche Essen der verstorbenen Königin Elizabeth II. kreiert wurde, lässt Charles ein vegetarisches Gericht servieren, das sich ideal zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen am Krönungstag eignet: Krönungsquiche mit Spinat, Saubohnen, Cheddar und frischem Estragon. Es wird schon gemunkelt, dass König Charles III. die britisch-französischen Beziehungen anheizen will. >> Das Rezept für die Quiche Royal

(sh)