Sollen junge Ärzte verpflichtet werden, in Österreich zu bleiben?

1800 Personen beginnen jedes Jahr ein Medizinstudium in Österreich, fast alle schließen ab. Kanzler Karl Nehammer zufolge soll der Großteil von ihnen in den ersten Jahren verpflichtet werden, in Österreich zu arbeiten. APA/ROBERT JAEGER

Absolventen eines Medizinstudiums in Österreich zu behalten, hätte gewiss einen Effekt. Aber auch einen langfristigen? Rechtlich umsetzbar wäre eine solche Maßnahme wahrscheinlich – wenn auch nicht so einfach.

Sie gehört zu den weniger beachteten Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in seiner „Rede zur Zukunft der Nation“ Mitte März – die Ankündigung, angesichts des Ärztemangels im öffentlichen System eine Berufspflicht für Medizinabsolventen in Österreich einzuführen. Wer in Österreich studiert, solle „dann eben auch der Gesellschaft ein Stück weit etwas von dem zurückzugeben, was kostenlos in Anspruch genommen wurde“. Denn: Sowohl deutsche Absolventen in Österreich als auch österreichische in Deutschland blieben lieber dort: „Das ist eine Entwicklung, die nicht vernünftig ist.“

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) präzisierte später Nehammers Vorstoß, die Pflicht soll fünf Jahre gelten. „Wir investieren in jeden Medizinstudenten 360.000 Euro. Deshalb halte ich die vorgeschlagene Verpflichtung von Medizinstudenten, fünf Jahre in Österreich praktizieren zu müssen, für einen wichtigen Vorschlag.“ Weitere Details zur Umsetzung wie etwa Ausnahmen und Sanktionen für diejenigen, die eine solche Pflicht ignorieren, wurden nicht präsentiert.

Seither haben sich zahlreiche Personen zu dieser Maßnahme geäußert. Zumeist ablehnend. Eine Einordnung.