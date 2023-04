Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ukrainische Truppen in Bachmut eingekesselt? Die russischen Truppen sollen die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten und einen Rückzug der "feindlichen Einheiten" aus Bachmut blockieren, vermeldet das Verteidigungsministerium in Moskau. In Kiew wird dementiert, man ortet "unrealistische" Angaben. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Spindelegger nennt „Guantanamo"-Vorwürfe „völligen Unsinn": Weder sei österreichisches Steuergeld in das bosnische Flüchtlingscamp Lipa geflossen, noch gehe es um ein "neues Guantanamo am Balkan", betont der Generaldirektor des Wiener Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD), Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP). Mehr dazu.

Bablers Programm, eine Utopie? Andreas Babler, Traiskirchener Bürgermeister und Kandidat für die SPÖ-Spitze, träumt vom gleichen Glück für alle, zur Not staatlich verordnet. Aber wie das mit Utopien so ist, hält auch seine der Realität nicht stand, analysiert Jeannine Hierländer im Leitartikel.

Steckt ein junger Waffennarr hinter dem US-Datenleck? US-Ermittler wollen herausgefunden haben, wer geheime Dokumente in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine an die Öffentlichkeit gespielt hat: Das FBI nahm einen Mitarbeiter des US-Militärs fest. Er sei Angehöriger der Nationalgarde und heiße Jack T,., heißt es. Mehr dazu.

Entscheidung über Pensionsreform in Frankreich naht: Erklärt der französische Verfassungsrat heute Abend das umstrittene Gesetz für verfassungskonform, muss Präsident Emmanuel Macron es innerhalb von zwei Wochen unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. In diesem Fall ist mit erneuten Protesten der Reformgegner zu rechnen.

Bei Bad News stellt sich Wiens Regierung tot: Probleme beim U-Bahn-Bau, Verlängerung der Teilsperre der U2 um ein Jahr, damit verbunden offene Kostenfragen: Und der zuständige Stadtrat Peter Hanke taucht ab. Erinnerungen werden wach, schreibt Dietmar Neuwirth in der Morgenglosse.