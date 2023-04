Die US-Behörden bestätigten die Festnahme eines 21-jährigen Nationalgardisten. Ihm wird vorgeworfen, das „Top Secret“-Material entwendet zu haben.

Seit Tagen schon sorgt ein Datenleck für Schlagzeilen, das geheime Militär-Unterlagen beinhaltet. Und genauso lang schon rätselt die Weltöffentlichkeit, wer die Dokumente hochgeladen hat. Führt hier eine fremde Macht Regie? Gar Russland?

Laut „Washington Post“ führt eine erste Spur hingegen zu einem jungen Amerikaner, der sich sehr gottesfürchtig gibt, der Waffen liebt, der seine Freizeit auf „Discord“ tot schlägt, einer Plattform, die bei Videospielern beliebt ist. FBI-Agenten haben den Mann am Donnerstagnachmittag Ortszeit „ohne Zwischenfälle in Gewahrsam genommen", sagte US-Justizminister Merrick Garland bei einer kurzen Erklärung im Justizministerium. CNN zeigte Bilder von der Festnahme im Fernsehen.

Beim Verdächtigen soll es sich um den 21-jährigen Jack T. handeln, einen Angehörigen der Air National Guards in Massachusetts. Er wird verdächtigt, streng geheime US-Dokumente weitergegeben zu haben - unter dem Usernamen „jackthedripper“.

Die „Washington Post“ zitierte in einem Bericht am Mittwoch zwei der knapp zwei Dutzend Mitglieder der Gruppe, einer davon noch ein Kind, also unter 18 Jahre alt. Beide behaupteten, die Identität des Gruppenanführers zu kennen, aber nicht preisgeben zu wollen. Die Quellen der „Washington Post“ beschreiben „OG“, wie ihn manche der Gruppe genannt haben sollen, voller Bewunderung. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er hat alles, was man (von einem Charakter, Anm.) in irgendeinem verrückten Film erwarten würde“, zitiert das Blatt ein Mitglied der Gruppe, das minderjährig ist.

Die Abkürzung „OG“ steht manchmal für „Original Gangster“, was jemanden meinen kann, der ein Ereignis bezeugen kann, weil er von Anfang an dabei war.

Material abfotografiert?